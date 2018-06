El creuer Marella Explorer atracarà aquest diumenge al Port de Tarragona

El vaixell té 262,5 metres d’eslora i compta amb una capacitat per a 1.924 passatgers

Actualitzada 15/06/2018 a les 14:40

Trànsit passeig de l’Escullera

El creuer Marella Explorer, de la companyia Marella Cruises, arribarà aquest diumenge al Port de Tarragona. El vaixell atracarà a les 8 hores al moll de Llevant, procedent de Palma, i marxarà a les 18 hores amb destinació a Sète (França). El Marella Explorer té 262,5 metres d’eslora i una capacitat per a 1.924 passatgers.El desplaçament dels passatgers amb autobusos i taxis des de la terminal de creuers fins a la ciutat es realitzarà pel passeig de l’Escullera. És per aquest motiu que, des de les 8 hores de diumenge i fins les 18 hores, els vianants només podran utilitzar el carril pintat de color verd del passeig de l’Escullera. Per motiu de seguretat dels propis vianants es prohibirà l’accés a vehicles, patinadors i ciclistes.