Detingut per estafar 500 euros i furtar joies a una dona gran a Tarragona

L'home, veí de Torredembarra, va fer-li creure que li reduiria les quotes de diversos préstecs si li pagava mig miler d'euros

Actualitzada 15/06/2018 a les 12:27

Consells de seguretat per a la gent gran

Un home de 51 anys, veí de Torredembarra, va ser detingut dimecres pels Mossos d'Esquadra per, presumptament, haver estafat 500 euros i furtat joies a una dona de 71 anys. Segons la víctima, que va presentar una denúncia per estafa, l'individu es va presentar a casa seva després de guanyar-se la seva confiança i li va demanar 500 euros a canvi d'unificar-li uns deutes econòmics per pagar una quota més baixa.L'estafador va acordar que passaria uns dies després a recollir els diners. El detingut, en aquesta primera visita, es va endur un aparell terapèutic que la dona havia comprat i que encara no havia acabat de pagar amb l'excusa de reduir-li el deute. Més tard, va aconseguir que la dona li entregués els diners i va aprofitar un descuit de la víctima per furtar-li un joier amb una polsera i anells d'or.L'home va ser detingut dimecres després de la investigació dels Mossos, i va declarar en seu policial el mateix dia de la detenció amb l'obligatorietat de comparèixer davant del jutge quan sigui requerit.Els Mossos d'Esquadra a través de les seves Oficines de Relacions amb la Comunitat fan xerrades sobre consells de seguretat adreçades a la gent gran. Aquests consells, que també es difonen a través de la web i les xarxes socials del cos, pretenen evitar que la gent gran sigui víctima de delictes.Des dels mossos es recorda la importància de no obrir la porta a persones desconegudes, no fer ostentació de diners i objectes de valor, no facilitar informació ni dades personals a persones desconegudes i també cal desconfiar de persones que demanen diners amb l'excusa de ser amics de familiars.