Denuncien els vigilants de seguretat de l'Estació per agressions a un jove

Renfe argumenta que el jove havia accedit a les instal·lacions en bicicleta, sense bitllet i que, en fer-lo fora, es va posar agressiu i el van haver de reduir

Actualitzada 14/06/2018 a les 19:27

Un jove de 21 anys va denunciar, dimarts a la nit, els vigilants de l’Estació de Tren de Tarragona perquè «em van colpejar, em van estirar dels cabells i em van tancar en un quartet per apallissar-me fins que van arribar els Mossos d’Esquadra», relatava. Per la seva banda, un dels vigilants també va denunciar el noi per «agressions lleus», segons ha pogut saber aquest mitjà. El treballador de Renfe no va voler fer declaracions, però l’empresa assegurava que «el jove va entrar a les instal·lacions en bicicleta, sense bitllet i, en fer-lo fora, es va posar agressiu i el van haver de reduir».G.G.P, de 21 anys, va entrar a l’Estació de Tarragona dimarts a la nit amb la seva bicicleta. En veure-ho, els vigilants immediatament van cridar-li l’atenció. «Vaig baixar de la bicicleta, vaig anar a les escales mecàniques i vaig pujar fins a l’andana 2 per anar cap a Barcelona», explicava. Un cop allà, va tornar a pujar a la seva bicicleta per anar fins al final de l’andana. Faltaven 20 minuts perquè arribés el tren i tenia la targeta mensual a la cartera, per això, va decidir seure a un banc.«De sobte, vaig començar a sentir crits i van venir cap a mi quatre o cinc vigilants. Em van agafar de les extremitats, em van posar dempeus i em van arrossegar mentre els cridava que paressin, que podia caminar sol», relatava el denunciant. Segons va informar Renfe a aquest mitjà, l’actuació dels vigilants va arribar després que el jove es negués a sortir de l’estació. «Es va posar agressiu i el van haver de reduir», expressaven fonts de l’empresa. G.G.P, però, ho negava completament: «En cap moment em vaig posar agressiu ni vaig intentar defensar-me. Eren molts i m’agafaven per tot arreu. Em van arrossegar mentre m’estiraven dels cabells i em van portar fins a les escales mecàniques», denunciava.Un cop al pas inferior, el jove explicava que «van començar a pegar-me puntades de peu». Va ser a les escales quan, de sobte i segons relatava G.G.P, «un dels vigilants va caure». L’empresa va informar aquest mitjà que «el jove va agredir un dels agents». «Era impossible que colpegés a cap d’ells, tenia por i eren quatre persones», subratllava.Després de pujar les escales i sortir a l’exterior, els agents de seguretat s’haurien emportat el jove fins a un quartet ubicat a tocar del bar de l’estació. «És probable que el portessin allà per custodiar-lo fins que arribessin els Mossos d’Esquadra», informava l’empresa. El jove detallava que «mentre em portaven allà, vaig demanar ajuda a les poques persones que hi havia al carrer».Un cop a l’interior, on «no hi ha càmeres», G.G.P explicava que «em van donar una puntada de peu a l’esquena i vaig caure a terra». «Va ser aleshores quan van començar a donar-me cops amb la porra. Sobretot un d’ells, de pèl canós», una informació que consta en la denúncia.«Els Mossos d’Esquadra em van trobar amb la samarreta trencada i el nas sagnant. Van ser deu minuts molt llargs, vaig suplicar que paressin i no ho feien», relatava el jove, que assegurava que «em van arrencar els pegats que duia a la jaqueta, i que tenien consignes antifeixistes». G.G.P manifestava que ha vist els tatuatges que tenen els agents de seguretat i que «són d’extrema dreta, per això em van arrencar els pegats». «No vull que el que m’ha passat a mi li passi a algú altre. Són gent perillosa», acabava dient el jove.Aquest mitjà es va intentar posar en contacte amb el vigilant que va denunciar el jove per «agressions lleus», però no va voler fer declaracions. Ara, ambdós esperen judici.