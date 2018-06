Creu Roja inicia la vigilància diària a les platges de Tarragona

Una cinquantena de professionals s’encarregaran de vetllar per la seguretat

Actualitzada 15/06/2018 a les 18:51

La Creu Roja obre aquest dissabte la temporada alta pel que fa als serveis de vigilància, prevenció i salvament a les platges de la ciutat de Tarragona. El dispositiu posat en marxa per l’organització humanitària està format per 50 persones i funcionarà de dilluns a diumenge fins el 16 de setembre, de 10 a 19 hores. Des d’aleshores i fins el 30 de setembre estarà operatiu tan sols els dissabtes i diumenges únicament a la platja de l’Arrabassada, tal com s’ha estat duent a terme des del 19 de maig. La Creu Roja prestarà el servei a les platges del Miracle, Arrabassada, Savinosa, Capellans, Llarga, La Móra i Tamarit. Ho farà amb un total de 50 professionals de l’àmbit de socorrisme i salvament, repartits en 40 socorristes aquàtics, cinc patrons d’embarcació, tres tècnics en emergències, un radio operador i un coordinador.La funció principal és la prevenció, per això el personal estarà pendent d’alertar els usuaris de conductes imprudents o que puguin suposar un risc per a la seva salut. L’acció contribueix a reduir el nombre d’assistències sanitàries o rescats. En total, l’estiu del 2017, la Creu Roja va atendre 2.440 persones a les platges de la ciutat.A banda, també es presten diferents serveis, com els de cadires amfíbies per tal que persones amb problemes de mobilitat puguin gaudir del bany al mar. En concret n’hi haurà tres a l’Arrabassada, una al Miracle, una a la platja Llarga, una a la Móra i una darrera a Tamarit. A la platja de l’Arrabassada els usuaris també podran fer servir en préstec crosses i cadires de rodes.