Associacions animalistes es concentren en contra del transport d'animals vius al Port de Tarragona

Denuncien que molts van a parar a països exempts de la llei del benestar animal europea, on es permet el sacrifici per degollament o dessagnat

Actualitzada 15/06/2018 a les 13:19

La plataforma Compassion in world faming es va concentrar dijous la tarda al Port de Tarragona en contra del transport d'animals vius. A la concentració també hi van participar membres d'altres grups activistes de la província com 2504, Tarragona Animal Save i Proyecto Joplin.Les entitats animalistes han reclamat que es prohibeixen aquestes pràctiques, ja que «els animals viuen un infern a la granja, el qual es prolonga durant el seu transport». Destaquen que quan el trasllat es fa per via marítima, els animals tarden setmanes o mesos a arribar al seu destí.Compassion in world faming també denuncia que molts dels animals van a parar a països exempts de la llei del benestar animal europea, on es permet el sacrifici per degollament o dessagnat.Els animalistes han recordat el cas del buc Altantic M. del passat mes d'abril. El vaixell va carregar corders i vedells per traslladar-los a Líbia, tot i saber que no podia salpar per no complir una normativa relacionada amb el Memoràndum de París. Els animals van estar durant cinc dies a dintre del vaixell, el qual ja començava a desprendre una olor forta.També han rememorat el cas de l'accident d'un camió carregat de porcs a la C-14 a Reus, on van morir més de 100 marrans. Molts d'ells van ser sacrificats amb pistoles elèctriques per les autoritats, ja que es trobaven ferits.