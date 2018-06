Una seixantena de clients presenten denúncies als Mossos contra iDental

Una plataforma d’afectats ha convocat una concentració davant Sanitat aquest divendres

Actualitzada 13/06/2018 a les 19:48

Afectats pel tancament de la clínica iDental a Tarragona, convocats per la plataforma Adafi, es concentraran demà, divendres, entre les 10 i les 12 hores, davant dels Serveis Territorials de Sanitat, localitzats al carrer María Cristina. El motiu és fer visible la seva situació, després que la citada empresa abaixés la persiana de l’establiment de President Macià. Un elevat nombre de pacients s’han quedat amb el tractament a mig fer, quan estan obligats a pagar el pressupost sencer que van contractar. Afectats consultats per aquesta redacció consideren que iDental ha actuat amb mala praxi i, en conseqüència, estan fent moviments per recollir informació i presentar denúncies al jutjat.Des que es va produir el tancament, el passat 31 de maig, els Mossos d’Esquadra han rebut, a Tarragona, més d’una seixantena de denúncies, un requisit necessari per poder prendre algun tipus de reclamació judicial. L’administrador de la pàgina de Facebook d’afectats d’iDental, Òskar Xavier Abellán, persona que es considera «estafada» per la cadena i membre de la plataforma Adafi, va informar ahir que ja ha rebut la corresponent autorització per fer, de manera legal, la concentració de demà a les portes de Sanitat. El nombre de persones que hi assistiran és un interrogant, però des que es va produir el tancament de la clínica de Tarragona els seguidors de la pàgina de Facebook ha experimentat un fort creixement i ja supera la xifra de 140.Per altra banda, en els primers dotze dies del mes de juny, els mateixos que fa del tancament de la clínica de President Macià, les denúncies davant dels Mossos gairebé s’ha duplicat, passant de 31 a més de 60, segons va informar ahir la policia catalana a aquesta redacció. Cal recordar que abans del tancament del dia 31 de maig, la clínica de Tarragona ja havia deixat d’obrir les seves portes uns dies abans, moment en què es van començar a encendre les alarmes i a posar denúncies de manera eloqüent.El conflicte entre clients d’iDental i la clínica no és nou. Consum de la Generalitat ha rebut 45 reclamacions des del 2016 a Tarragona –més de 350 a Catalunya, darrerament–. La comarca que més ha presentat ha estat el Baix Penedès, amb 11, 10 al Tarragonès i l’Alt Camp, 7 al Baix Camp, 4 a les Terres de l’Ebre i 3 a la Conca de Barberà.