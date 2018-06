«No hi ha res més bonic que crear valor»

Dos joves tarragonins han aconseguit en menys de tres dies el finançament per a un negoci de rellotges

Actualitzada 13/06/2018 a les 20:54

Pau Mas i Álvaro Pérez van posar en marxa la setmana passada una campanya de micromecenatge a Kickstarter per aconseguir 10.000 euros. El seu objectiu era recaptar diners per posar en marxa el projecte Clodd, una marca de rellotges Made in Tarragona. En menys de tres dies van aconseguir la xifra, i encara els queden més de vint dies per seguir rebent aportacions de nous patrocinadors.Tot plegat és fruit d’un projecte nascut a l’entorn digital, que es va materialitzar quan Álvaro Pérez, estudiant d’enginyeria a la URV, va decidir prendre una nova direcció professional, i es va posar a treballar per muntar el seu propi negoci, creant valor des de zero. «L’objectiu era crear marca», assegura el Pau, que es va afegir al projecte un temps després. Així naixia la marca de rellotges Clodd, una col·lecció que els seus creadors defineixen com «urbana, versàtil, minimalista i cosmopolita».El negoci va evolucionar a partir de la idea inicial, impulsat pel premi Tarragona impulsa, i sobretot pel programa Yuzz, joves amb idees, que compta amb el mecenatge del Banco Santander. «La marca va començar amb una línia diferent, però amb el suport del Yuzz vam redefinir la imatge de marca i el producte, fins arribar als rellotges Clodd», assenyala el Pau. El resultat és una línia de rellotges que s’ha beneficiat dels avantatges de l’entorn digital per abaratir costos i oferir una relació qualitat-preu altament competitiva: «ens vam adonar que les marques tradicionals, com Lotus o Fossil, tenen estructures molt rígides, que no els permeten aprofitar els avantatges que els ofereix el nou entorn digital. Amb un model directe al consumidor hem pogut reduir significativament els costos, enfocant pràcticament tots els recursos a la qualitat del producte, oferint materials de gran qualitat», apunten. Amb el finançament aconseguit els dos joves engegaran la primera producció de rellotges, que es posarà a la venda a un preu d’entre 90 i 95 euros en funció del model. Però mentre duri la campanya de micromecenatge es pot fer una precompra a uns preus més ajustats. Els rellotges Clodd es presenten en acer inoxidable i cuir, i incorporen la tecnologia Quick-release, per la qual es pot intercanviar la corretja en segons.«No esperàvem una resposta tan ràpida a la campanya, tot i que, com que el projecte el vam iniciar fa un parell d’anys, sabíem que hi havia moltes ganes que sortís la col·lecció. A més, els nostres amics i familiars van ajudar molt a donar-li difusió, i gràcies a això ja tenim més de 30 reserves internacionals», admet el Pau. «El que ara és un projecte amb cara i ulls ha seguit un procés de maduració molt llarg. I en aquest sentit, és important destacar la labor de programes com Yuzz. Voldria animar a tots els joves de Tarragona que en algun moment han tingut una idea que s’animin a participar-hi, perquè s’aprèn molt i és realment útil. A més, no hi ha res més bonic que crear valor des de zero», conclou.