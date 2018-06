Nadal: «L'alcalde Ballesteros s'ho juga tot amb els Jocs Mediterranis»

El portaveu del PDeCAT valora els 3 anys de govern i assegura que «Tarragona no té alcalde»

«Certa lleialtat» als Jocs

«No em preocupen les sigles»

El portaveu del PDeCAT i alcaldable del grup en les properes eleccions municipals, Dídac Nadal, va fer balanç dimarts al matí dels tres anys de govern de l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros. «S’ho juga tot amb els Jocs Mediterranis», va dir Nadal després de criticar la seva gestió i denunciar que «no ha complert ni un 85% del seu programa electoral». El líder dels demòcrates està «preocupat» per l’estat de la ciutat i assegurava que «s’ha de desencallar un gran projecte cada any, i Ballesteros no ho ha fet».«Tarragona no té alcalde». Així resumia Dídac Nadal els tres anys de mandat de Josep Fèlix Ballesteros. «No es troba a Tarragona un veí que pugui dir que el seu entorn quotidià està ben conservat», criticava Nadal sobre la «deixadesa» de la via pública de la ciutat. «Hi ha una absència absoluta de conservació i manteniment», afegia.L’alcaldable del PDeCAT va criticar amb duresa la gestió de l’equip de govern i va anomenar alguns dels projectes «oblidats», com el Banc d’Espanya, el centre cultural de la Tabacalera, les càmeres de videovigilància de Llevant o la Policia de Barri. «Cal desencallar un projecte gran cada any», denunciava Nadal. D’altra banda, també va subratllar que, «de les 361 mocions aprovades al consell plenari, Ballesteros només n’ha executat vuit i, en la majoria d’elles, el PSC ha votat a favor».Sobre els Jocs Mediterranis, que arribaran a Tarragona el pròxim 22 de juny, Nadal assegurava que per part seva hi haurà «certa lleialtat». Tot i així, assegurava que, quan finalitzin, «veurem si els compromisos s’han complert» i que «és tasca de l’oposició fer una auditoria per saber si les coses s’han fet bé».D’altra banda, Dídac Nadal va assegurar que «no em preocupen les sigles», en referència a si es presentarà a les eleccions municipals sota la marca del PDeCAT o de Junts per Catalunya. «Les coses canvien cada 24 hores i, per tant, encara no sé sota quin nom ens presentarem», assegurava.Sobre quins seran els seus acompanyants en els propers comicis, Nadal va assegurar que la llista «no serà paritària» perquè «hi haurà més dones que homes». La gran majoria del seu equip serà gent jove, menor de 45 anys, afiliada al Partit Demòcrata Català i «amb formació», acabava dient.