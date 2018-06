Més de 60.000 persones passen setmanalment pel Mercat Central de Tarragona

La majoria de les visites a l'espai comercial es produeixen els dimarts i els dijous

Actualitzada 13/06/2018 a les 12:18

Cada setmana passen pel Mercat Central de Tarragona 62.000 persones, sobretot els dimarts i els dijous. Aquestes són algunes de les dades recollides en un estudi realitzat entre el 24 de juliol al 10 d'agost de 2017 per la conselleria de Comerç de l'Ajuntament, Espimsa, l'Institut Vidal i Barraquer i l'associació de comerciants Via T.L'estudi ha determinat també la confluència de gent en l'àmbit d'influència del Mercat Central, la considerada com a illa comercial. En aquest sentit s'ha calculat una circulació diària de 25.500 persones a peu, la qual cosa representa que setmanalment hi ha una circulació de 178.000 vianants a la zona.La comptabilització dels vianants s'ha realitzat a través de 19 sensors o comptadors tèrmics de persones distribuïts als carrers perimetrals del Mercat, així com a les entrades de l'equipament a la plaça Corsini.El que no ha pogut fer l'estudi és discriminar entre usuaris residents de la zona respecte dels visitants no residents. Dels resultats en destaca que l'accés més emprat pels vianants és el del carrer Canyelles, per on passen diàriament més de 6.000 persones.Pel que fa a la recepció de visitants al Mercat Central, la mitjana diària és de 10.500 persones, de dilluns a dissabte i els dimarts i dijous, coincidint també amb els dies del mercadet a la Rambla Nova, és quan es registren majors volums de visitants.Les hores de màxima afluència al mercat són entre les 11 les 13 hores, amb més de 2.500 persones per hora.Les dades de l'estudi s'han presentat aquest dimecres amb la presència de la regidora de Comerç, Elvira Ferrando; la dinamitzadora de la Via T, Judit Sentis; el director de l'Institut Vidal i Barraquer, Narcís Castanedo i l'estudiant del mateix centre, Alexis Balada que va ser l'encarregat de la implantació dels comptadors als carrers i l'anàlisi de les dades.La regidora de Comerç explicava durant la presentació que l'estudi tindrà continuïtat i es repetirà amb els marxats ja ubicats a la plaça Corsini, «i amb el carilló en funcionament, per tal de comparar dades i noves segmentacions».