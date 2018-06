Meritxell Batet inaugurarà la piscina olímpica aquest dissabte

L'estrena de les instal·lacions s'ha endarrerit dos cops per qüestions polítiques

Actualitzada 14/06/2018 a les 17:56

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet serà l'encarregada d'inaugurar aquest dissabte 16 de juny, a les 11 del matí, la piscina olímpica de l'Anella Mediterrània de Campclar. L'estrena de les instal·lacions s'ha ajornat fins a dos cops: una, per la moció de censura a Rajoy i l'altra, per la formació del nou govern de Sánchez.Durant la inauguració es descobrirà la placa protocol·lària i es farà un recorregut per les instal·lacions de la piscina. També es podrà veure una exhibició per part de nedadors i nedadores del Club Natació Tàrraco.La piscina de 50 metres, la primera d'aquestes característiques a la ciutat, acollirà les competicions de natació i waterpolo dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. Aquesta s'ha construït annexa al complex esportiu de Campclar, dins de la denominada Anella Mediterrània. Aquest equipament ha estat un dels últims en acabar de construir-se i ha costat 1,7 milions d'euros.L'exvicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, havia d'haver inaugurat les instal·lacions el 31 de maig però la moció de censura a Rajoy va obligar a ajornar la data. La nova formació de govern va endarrerir per segon cop l'estrena de les instal·lacions, que finalment s'inauguraran aquest dissabte.