Els músics podran tocar i 'passar la gorra' als carrers de Tarragona

El consistori ha agafat de referència el model de Girona, que va començar l’any 2014 i té una mitjana de 9 actuacions al dia

Actualitzada 13/06/2018 a les 21:21

«No farem de policies»

Monuments i música

La música als carrers de la ciutat deixarà d’estar prohibida. Les actuacions es regularan i s’acostaran al Patrimoni amb concerts a les zones properes a les Muralles –portal del Roser–, a l’Amfiteatre –Balcó del Mediterrani– o als elements modernistes –Mercat Central, teatre Metropol o col·legi Teresianes–. La regidoria de Cultura està treballant en aquest projecte, que vol engegar durant els mesos d’estiu i que està inspirat en el model de Girona. Els músics hauran d’acreditar «que tenen qualitat» per participar en la iniciativa i entraran en un llistat del consistori, que s’encarregarà d’organitzar els concerts i distribuir-los al llarg de la setmana. L’objectiu, deia la regidora de Cultura, Begoña Floria, és «fer cultura», però «sense afectar el descans dels veïns».Girona, carrers de música és el model que el consistori tarragoní ha agafat de referència. Es va engegar l’any 2014 i, durant els primers 12 mesos de vida, va portar a la via pública gironina una mitjana de 9 concerts diaris. Per fer les seves actuacions a diversos punts de la ciutat, els músics s’han d’acreditar. Un cop validada la informació, poden fer reserves prèvies de les seves actuacions en algun dels 21 punts habilitats.Els concerts tenen una durada d’una hora i les condicions horàries estan subjectes a la normativa del consistori gironí. Algunes de les premisses per afavorir la convivència, són: respectar el pas fluït a la via pública, que els músics tinguin un repertori variat, conviure amb harmonia amb els veïns i veïnes, no utilitzar instruments que per les seves característiques sonores puguin ocasionar molèsties o que la música sigui interpretada en directe.La regidoria de Cultura està acabant de perfilar els detalls del projecte, però l’objectiu és que comenci aquest estiu. «Estem negociant amb els serveis jurídics per aconseguir que els músics no hagin de pagar taxes», explicava Begoña Floria. Així doncs, els costos de la reserva en via pública els assumiria Cultura. D’altra banda, els serveis tècnics estan acabant de perfilar la normativa d’horaris i ubicacions per tal d’aconseguir una «bona convivència» entre artistes i veïnat. «S’està estudiant el mapa acústic per trobar els millors punts i aconseguir que els veïns estiguin bé», detallava Floria.D’altra banda, els músics podran demanar diners o vendre discos durant les seves actuacions. «Partim d’un principi de confiança», deia Floria, que afegia que «no farem de policies». La responsabilitat de declarar els diners i respondre davant d’Hisenda serà dels propis músics. Això sí: el consistori vol evitar episodis de mendicitat. «S’aplicaran les mesures corresponents per evitar la mendicitat o l’agressivitat en demanar diners als vianants», manifestava la regidora.Aquest és un altre dels aspectes que treballa el servei jurídic de l’Ajuntament. A Girona, una de les premisses és també la de «no demanar diners amb estratègies que violentin als vianants: tocant o obstaculitzant el pas dels vianants, fent ús de llenguatge agressiu o qualsevol altra conducta que pugui violentar o intimidar».La normativa no està enllestida, i l’objectiu de la regidoria de Cultura és acabar de perfilar-la amb «totes les entitats de la ciutat relacionades amb la música».Els punts on hi haurà actuacions estaran completament relacionats amb el Patrimoni tarragoní. Així doncs, hi haurà concerts al Portal del Roser –per la seva proximitat amb les Muralles–, a la rambla Nova –al davant del Metropol i de les Teresianes, edificis modernistes–, a la plaça Corsini –perquè el Mercat Central és també icona modernista– o al Balcó del Mediterrani –perquè forma part del paisatge de Tarraco, amb l’Amfiteatre de fons–. La normativa s’acabarà de perfilar properament.