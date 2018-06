Joan Martí rep un homenatge de la Fundació Privada Mútua Catalana

El Teatre del Serrallo ha acollit la presentació de la web ‘app’ del Patrimoni Mundial de Tarraco

Actualitzada 13/06/2018 a les 21:25

La Fundació Privada Mútua Catalana ha celebrat aquest dimecres, al Teatret del Serrallo, l’acte institucional que porta a terme tots els anys, i en el qual va fer un reconeixement a Joan Martí i Castell, qui va ser primer rector de la Universitat Rovira i Virgili. A més, s'ha presentat una web app sobre el Patrimoni Mundial de Tarraco, en la que ha intervingut un ampli equip d’especialistes dirigit pel catedràtic Joaquin Ruiz de Arbulo.Joan Martí i Castell ha manifestat que té «un concepte molt bo de la Fundació i així li ho he dit al seu president i als patrons, perquè penso és exemplar pel mecenatge que exerceix, un fet insòlit i difícil de trobar». El primer rector de la URV ha expressat el seu desig que la Fundació «duri molts anys, perquè fa una gran feina», i ha afegit que rebre el seu reconeixement «és un honor i estic il·lusionat». Martí ha remarcat que «Tarragona és la meva ciutat, la Fundació també i els premis territorials són especialment entranyables i afectius, perquè, com diuen, ningú es profeta a la seva terra, però distincions com la de la Fundació ho desmenteixen».El president de la Fundació Privada Mútua Catalana, Joan Josep Marca, ha comentat que Joan Martí ha estat la tercera persona «a qui fem entrega d’un guardó». Marca ha definit Martí com «un filòleg que té una extensa bibliografia i és un gran defensor de la nostra llengua». En les dues anteriors edicions el van rebre l’expresident de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Rafael Gabriel, i l’escriptora Olga Xirinacs.L’any passat la Fundació va col·laborar amb un centenar d’entitats, ong’s i institucions vinculades al patrimoni i a la cultura, «des de Vilafranca del Penedès a Peníscola, tot i que la majoria dels projectes als quals ajudem són de Tarragona». En el curs del 2017, la Fundació contribuir amb prop de 150.000 euros entre projectes que, prèviament, van ser estudiats i aprovats per una comissió de quatre patrons.Per la seva banda, Joaquin Ruiz de Arbulo ha dit que l’app Tarraco360, que ja es pot consultar, és resultat del treball de moltes persones en els últims trenta anys i ens ha permès reconstruir els monuments de Tarraco Patrimoni Mundial i comparar-los amb la ciutat actual. Aquest treball també s’ha editat en paper i sota el títol Hereus de Tarraco, «que va ser un dels més venuts el passat Sant Jordi», ha subratllat el president de la Fundació Privada Mútua Catalana.