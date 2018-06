El Tarragona dTapes dels Jocs Mediterranis ja està en marxa

La ruta gastronòmica ha començat avui i finalitzarà l’1 de juliol passant per la Part Alta, el Centre i el Serrallo-Marina Tarraco

Actualitzada 14/06/2018 a les 17:29

Coincidint amb l’inici del Tarragona dTapes, avui dijous i que durarà fins a l’1 de juliol, s'ha fet la inauguració oficial de la ruta gastronòmica. El dTapes ha arribat a la 9a edició de la mà dels restaurants més emblemàtics de la Part Alta, del Centre i del Serrallo-Marina Tarraco.La inauguració s'ha iniciat a la Cambra de Comerç de Tarragona, on allà s'ha agafat el «Trenet de les Tapes». Els organitzadors, representats i mitjans de comunicació, han fet un tast de la ruta. Aquest any els tres caps de setmana de la ruta disposen del ferrocarril turístic de la ciutat per desplaçar-se, ja que portarà als comensals que degustin les tapes des del Serrallo fins a la Marina Port Tarraco. Aquest servei serà gratuït. Enguany la ruta gastronòmica compta amb 37 restaurants i amb unes tapes vinculades als Jocs Mediterranis, ja que pretenen ser «les tapes dels Jocs Mediterranis 2018». El Tarragona dTapes té l’objectiu d’acompanyar aquest esdeveniment esportiu gastronòmicament, per aquest motiu han fet coincidir les dates dels dos esdeveniments.La creadora de la tapa Corento de bacallà, Andrea Muñoz, del restaurant Barhaus, ha presentat als mitjans la seva creació i ha declarat que «fem les tapes per divertir-nos, per descansar 15 dies disfrutant de la terrassa i així sortir de la rutina». Afegeix que «esprem vendre entre 8.000 i 10.000 unitats». «Volem que la societat es mogui i gaudeixi de la ciutat», comenta. En aquesta edició el restaurant Les Coques, al carrer Sant Llorenç, ha optat per unes mandonguilles farcides de sípia amb dos tipus de salses diferents. El seu propietari, Josep Anton Vidal, ha manifestat que el fet que coincideixi amb els Jocs «superarà les altres edicions». El restaurant El Complet, amb la tapa Comença la Festa!, tenen bones expectatives amb aquesta edició, la cuinera Satur, ha afirmat que «amb els Jocs i Sant Joan a tocar esperem que la gent gaudeixi amb la tapa, ja que es mereix trobar un bon producte».Els consumidors hauran de realitzar un mínim de 18 tapes per poder votar i optar a un obsequi i aquell que completi totes les tapes es convertirà amb el «Tapejador d’Or». El restaurant guanyador rebrà un premi directe per part del col·laborador Mortiz. A més, aquest any el Tapòdrom està traduït a tres idiomes: l’espanyol, el francès i l’anglès, amb l’objectiu d’arribar a un màxim públic possible. L’any passat la ruta gastronòmica de Tarragona dTapes no es va celebrar, ja que coincidia amb una altra ruta de tapes a la ciutat. A més, el preu ha pujat 50 cèntims respecte les edicions anteriors. Les tapes juntament amb una cervesa Moritz, vi o refresc tindrà un cost de 3 euros.