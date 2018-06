Un quiosc de l'ONCE dificulta als conductors veure si baixen cotxes, per la qual cosa s'han produït diversos accidents

Actualitzada 14/06/2018 a les 14:07

Un ciutadà ha denunciat un nou punt negre de la ciutat de Tarragona, on es produeixen bastants accidents de trànsit. Aquest es troba a la cruïlla entre el carrer Rovira i Virgili i el d'Hernández de Sanahuja, on hi ha un quiosc de l'ONCE que dificulta la visibilitat dels conductors. Concretament dels que circulen pel carrer Hernández de Sanahuja, ja que la instal·lació fa que no es pugui veure bé si baixa algun cotxe del Rovira i Virgili.En aquest punt, s'han produït bastants accidents de trànsit per manca de visibilitat.