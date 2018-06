La remodelació permetrà guanyar competitivitat i dur a terme una producció més sostenible

Actualitzada 14/06/2018 a les 14:23

Bic Graphic ha inaugurat aquest dijous la remodelació de les instal·lacions que l'empresa té a Tarragona, que li permetrà guanyar competitivitat i dur a terme una producció més sostenible. La planta de Tarragona està especialitzada en la fabricació de bolígrafs, encenedors i material d'oficina. Marc Rugí, vicepresident i director general de Bic Graphic para Europa i EMEA, va manifestar que «volem mostrar els avanços que hem fet amb l'objectiu d'arribar a una situació més competitiva i que ens permeti mantenir la sostenibilitat del negoci a llarg termini». Rugí va afegir que «seguirem treballant per adquirir una posició en la qual la companyia sigui capaç d'oferir serveix innovadors mantenint l'experiència en impressió i decoració que caracteritzen a Bic Graphic». La inversió ha estat de prop d'un milió i mig d'euros i la remodelació de les instal·lacions ha tingut una durada d'un any. Part del projecte ha consistit en la redistribució de la maquinària per fer més efectiva la seva utilització.