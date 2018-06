Tota l'oposició municipal de Tarragona s'uneix per reclamar millores al Barri del Port

La CUP, PDeCAT, Cs i ERC presenten una moció que també reclama un pla integral per resoldre la manca d’equipaments, la inseguretat i els problemes de mobilitat de la zona

12/06/2018 a les 11:19

Els grups municipals de la CUP, PDeCAT, Cs i ERC ha acordat reclamar, a través d'una moció al plenari de divendres vinent, diverses mesures destinades a millorar i revitalitzar el Barri del Port de Tarragona. Els quatre grups municipals, que han consensuat la moció amb l’associació de veïns del barri, consideren preocupant la situació en què es troba actualment aquesta zona de la ciutat, «una Part Baixa que ha estat i és víctima d’una degradació progressiva a la qual cal posar fi», apunten.L’objectiu de la moció és, per una banda, posar en marxa mesures urgents relacionades sobretot amb la millora de l’espai públic i, per l’altra, elaborar un pla integral per tal de resoldre les nombroses deficiències i problemàtiques que pateix el Barri del Port en matèria d’equipaments, seguretat, mobilitat, comerç i cultura, entre altres.Pel que fa a les mesures urgents, es reclama la millora de voreres, les calçades i la il·luminació, eliminar el cablejat aeri, donar ús als solars i edificis abandonats, requerir als propietaris la conservació i manteniment dels seus pisos i locals, incrementar la presència d’agents de proximitat i resoldre la problemàtica de la creixent allau d’ocupacions en pisos buits.Quant al pla integral, els quatre grups municipals consideren urgent i imprescindible que es comenci a treballar per acabar amb la manca d’equipaments al Barri del Port, on no hi ha, entre altres, cap Centre Cívic, ni llar per a infants ni per a jubilats. La millora de la mobilitat i la seguretat són altres aspectes que haurà d'incloure aquest pla, segons els grups de l'oposició.