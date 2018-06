Objectiu: que els joves es posin crema

Els adolescents són el grup de població que, tot i estar molt exposats al sol, es protegeix menys

Actualitzada 13/06/2018 a les 10:44

Aquesta setmana se celebra la campanya Euromelanoma 2018, que té com a objectiu conscienciar a la població de la importància d’aplicar-se correctament la protecció solar i de fer-se revisions de la pell per al diagnòstic precoç. A Tarragona, l’Hospital Joan XXII hi destina aquest dimecres una franja horària de les seves consultes, amb la participació del doctor Miquel Just i la doctora Laia Pastor.«El càncer de pell té una incidència molt alta, fins al punt que és el càncer més freqüent en la raça humana», apunta Pastor. «D’aquí que la detecció i diagnosi en estadis inicials sigui vital per al seu tractament. Les persones de pell i ulls clars, que tinguin més de cinquanta pigues o que durant la seva vida hagin estat exposats moltes hores al sol, tenen un risc més elevat».La celebració de l’Euromelanoma és també una jornada per incidir en la prevenció, i en aquest sentit, insistir en la protecció davant els rajos solars. Aquesta és una qüestió fonamental, perquè la pell té memòria, i les cremades solars a la joventut poden ser causa de melanomes o carcinomes en el futur. «El grup de població sobre el qual és més important incidir és el dels adolescents i joves, de 14 a 30 anys, que no tenen el costum d’aplicar-se protecció. Quan són petits se n’ocupen els pares, però quan arriben a aquesta edat i depèn d’ells mateixos, deixen de protegir-se». El convenciment que a ells «no els passarà», i el pensament imperant que el bronzejat és sinònim de bellesa són factors que cal combatre entre els joves.En la prevenció la clau és la protecció. Les cremes solars s’han d’aplicar, explica la doctora, per tot el cos, i «generosament, en capa gruixuda, abundant. En condicions de laboratori, un protector solar de factor 50 fa l’efecte que toca, però tal com se l’aplica la gent, l’efecte és inferior a 15». Laia Pastor també explica que els protectors per sota de 30 no tenen pràcticament cap eficàcia, i que la diferència entre els de nivell 50 i 100 és poca.Des de la consulta de dermatologia s’insisteix també en la importància d’aplicar-ne sempre que es facin activitats a l’aire lliure, independentment que, per exemple, es porti una samarreta: «dur una samarreta de cotó equivaldria a un factor de protecció 7-8. Tot i que això és millor que res, el més correcte seria posar-se crema protectora igualment». Pel que fa a l’elecció del producte, Laia Pastor recomana comprar-lo a la farmàcia, ja que d’aquesta manera ens assegurem que han passat els controls i garanties requerits. I en quant al format, explica que no hi ha un tipus de protector millor que l’altre: «El que recomanem és que cadascú faci servir el protector amb el que se senti més a gust, ja sigui gel, loció, esprai... Protegir-se correctament no vol dir que hàgim d’acabar empastifats o emblanquinats». Això no obstant, la dermatòloga adverteix que el millor és que la primera aplicació del protector solar sigui en format de gel o loció, i les reaplicacions ja puguin ser en esprai, perquè sempre se’n posa menys quantitat.