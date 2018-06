Només una caseta de la llum frena el trasllat dels marxants

L’enderroc i construcció d’una nova escomesa de llum pot requerir un període de temps aproximat de tres setmanes

Actualitzada 12/06/2018 a les 19:49

El trasllat dels marxats del mercadet de la Rambla Nova a la plaça Corsini només depèn de la desaparició d’una caseta on hi ha elements de canalització elèctrica, va dir dimarts la presidenta de l’empresa municipal de mercats Espimsa, Elvira Ferrando.L’enderroc de la caseta i la construcció d’una nova escomesa de llum pot requerir un període de temps aproximat de tres setmanes. Tot i que Ferrando no va avançar cap calendari, va comentar que, un cop resolta aquesta situació, els marxants ja podran traslladar-se a Corsini. La presidenta d’Espimsa estima, com un calendari viable, a mitjans del mes de juliol. Per altra banda, Ferrando va dir que el nombre de parades que hi haurà al mercadet els dimarts seran 87, i, els dijous, 95, «què és el número màxim». Amb el trasllat «guanyaran el mercadet i el mercat», va dir la presidenta d’Espimsa.