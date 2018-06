Només queden unes 2.000 entrades per a la inauguració dels Jocs

Des de l’organització es qualifica d’èxit total el ritme de venda d’entrades de l’acte del 22 de juny

Actualitzada 12/06/2018 a les 21:51

A falta d’una setmana i mitja per a l’arribada dels Jocs Mediterranis a Tarragona, el ritme de venda d’entrades per als esdeveniments esportius és força elevat. De fet, des de l’organització de Tarragona 2018 es mostren més que satisfets amb l’acollida que estan tenint els jocs dies abans de la seva disputa.Especialment, crida l’atenció la bona acollida que està tenint la inauguració dels Jocs Mediterranis, que tindrà lloc el divendres dia 22 de juny a la nit. Queden unes 2.000 entrades per poder assistir al que, segons asseguren des de l’organització, serà un acte espectacular. Si es té en compte que la capacitat del Nou Estadi, on se celebrarà la inauguració, és de 14.500 persones i que entre esportistes, autoritats i compromisos diversos es van deixar apartades unes 6.000 localitats, queden unes 8.500 a la venda. Si se n’han venut 6.500, significa que queda menys d’un 20 per cent de l’aforament total. Al ritme que s’estan venent les entrades, és més que probable que es pengi el cartell de «No queden tiquets».A banda de l’espectacularitat de l’acte, la presència del rei Felip VI també ha aixecat molta expectació. El Rei, que ja ha estat a Tarragona en d’altres ocasions, serà el convidat d’honor d’una cita a la qual no hi faltarà ningú. Les previsions són que, a mesura que passin els dies, es vagin reservant les millors localitats, amb què aquells que vulguin assistir a l’acte en un bon seient, hauran d’apressar-se i entrar a la pàgina web de Ticketmaster, que és on es vénen totes les entrades.