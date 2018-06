MasterChef Celebrity dedicarà un programa als Jocs Mediterranis

Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Náger, Jordi Cruz i Eva González han presentat el programa a l’Amfiteatre

Actualitzada 13/06/2018 a les 15:04

Els integrants del jurat del programa televisiu culinari MasterChef Celebrity, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera i Jordi Cruz i la presentadora del programa Eva González, han tornat a visitar Tarragona. El motiu d’aquesta visita és la gravació d’un capítol del programa que es realitzarà a la zona de Tarragona, per commemorar els Jocs Mediterranis 2018.Aquesta és la tercera vegada que l’equip de MasterChef visita la zona, ja que la primera va ser amb un programa gravat al Port Aventura i un altre que es va realitzar a l’Ametlla de Mar, on les tonyines van ser les protagonistes. MasterChef és un programa de televisió gastronòmic que busca al millor cuiner amateur de l’estat espanyol. Compta ja amb 6 temporades i també disposa de l’edició MasterChef Junior que busca al millor cuiner infantil. A Tarragona s’ha gravat l’edició MasterChef Celebriti, on enguany és la tercera temporada que es realitza.El jurat, juntament amb la presentadora han atès a la premsa al parc de l’Amfiteatre de Tarragona en la presentació del programa, i s’han mostrat molt satisfets de tornar a la ciutat. Els famosos realitzaran plats típics de la dieta mediterrània. El membre del jurat, Jordi Cruz ha declarat que «cuinaran escudella típica catalana, arròs caldós i també estarà present el romesco».La presentadora, Eva González, ha manifestat que «és un orgull dedicar el programa als Jocs Mediterranis perquè tenim dos participants que són esportistes». També ha explicat que l’edició de Celebrity és la més divertida perquè «veiem a famosos que intenten fer plats com els professionals de la cuina». En relació a això, l’altre membre del jurat, Pepe Rodríguez, ha confessat que el nivell valoratiu és el mateix que en l’edició d’infants i de professionals, ja que «demanem el mateix nivell d’exigència».El fenomen social televisiu, MasterChef quan surt a gravar fora de plató acostuma a dedicar el programa a l’indret on va. Si realitzen el programa a l’exterior, intenten donar visualització als plats i aliments típics del lloc on graven. «Amb aquest programa volem donar a conèixer Tarragona, i sobretot els Jocs Mediterranis, a través de la cuina», comenta l’última membre del jurat Samantha Vallejo-Nágera.Per mantenir el fil conductor del programa, s’ha restringit la zona de gravació de l’elaboració dels plats que s’ha fet a la platja de Tamarit per no desvelar els concursants famosos que s’han eliminat al llarg de l’edició.Els membres del jurat i la conductora del programa han afirmat que els hi encantaria assistir als Jocs Mediterranis 2018, però ho veuen difícil perquè estan en plena gravació del programa.Els concursants famosos de la tercera edició de MasterChef Celebrity són: l’italiana Antonia Dell’Atte, Boris Izaguirre, Carmen Lomana, Dafne Fernández, Ivan Massagué, Jaime Nava, María Castro, Mario Vaquerizo, la medallista olímpica Ona Carbonell, Óscar Higares, Paula Prendes, Paz Vega, Santiago Segura i per últim, Xuso Jones.