Laia Estrada podrà continuar com a regidora de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona

La Junta de Portaveus descarta el seu possible cessament, després que la condemna pel ‘cas Bershka’ quedés en una multa

Actualitzada 13/06/2018 a les 14:24

Preval el dret a la participació política

Estrada: «El que ha passat és greu»

Laia Estrada podrà continuar sent regidora de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona. La Junta de Portaveus ha aprovat aquest dimecres una resolució presentada per l’alcalde Ballesteros, segons la qual no existeixen incompatibilitats en el càrrec arran de la condemna del ‘Cas Bershka’. El cessament de la regidora anticapitalista s’havia posat damunt la taula al febrer després que el Suprem declarés ferma la sentència que la condemnava a tres mesos de presó per aquest cas que es remunta al 2009. Finalment, però, l’Audiència de Tarragona va acceptar substituir aquesta pena pel pagament d’una multa de 1.780 euros, tal com havia sol·licitat la mateixa regidora. Aquest dimecres, la Junta de Portaveus ha dictaminat que ha de prevaldre el dret d’Estrada a la participació política i que, per tant, el ple de divendres ja no ha de donar compte de cap sentència.Un informe del secretari de l’Ajuntament realitzat l’any passat apuntava que una condemna de presó seria incompatible amb el càrrec i que, en el moment que la sentència fos ferma, Estrada hauria de dimitir. Malgrat això, en el plenari del 26 de febrer l’alcalde va acordar deixar sobre la taula el punt que preveia el cessament de la regidora, després de conèixer que el Tribunal Suprem havia declarat ferma la sentència de l’Audiència de Tarragona que condemnava Estrada a una pena de tres mesos de presó i que, segons el criteri dels serveis jurídics, la regidora es trobava en causa d’incompatibilitat. Aleshores també es va acordar atorgar un termini d’audiència de 15 dies a la regidora per tal que pogués presentar al·legacions, un tràmit que va fer efectiu el 20 de març.El 2 de maig, la secció quarta de l’Audiència de Tarragona va dictar una interlocutòria en la qual substituïa la pena de tres mesos de presó per una multa de 1.780 euros, tal com havia sol·licitat Estrada a mitjans de gener. Des d’aleshores, la qüestió estava sent analitzada pels serveis jurídics de l’Ajuntament, segons ha anat reiterant Ballesteros en les darreres setmanes.Segons la resolució aprovada aquest dimecres en Junta de Portaveus, «havent quedat substituïda la pena privativa de llibertat i tenint en compte que el dret a l’exercici del càrrec de consellera forma part del dret a participar en els assumptes polítics recollit a l’article 23.2 de la Constitució Espanyola, es considera que els possibles dubtes entre l’existència d’una possible causa d’incompatibilitat amb el càrrec que en comporti el cessament, i l’exercici d’un dret fonamental, ha de prevaldre aquest últim».Per aquest motiu, la resolució presentada per l’alcalde ha acordat no incloure en l’ordre del dia del plenari de divendres «el donar compte de la sentència de la Sala Penal del Tribunal Suprem i considerar que no es produeix una causa d’incompatibilitat en l’exercici del càrrec de la consellera de l’Ajuntament de Tarragona per part de la Laia Estrada per la prevalença de l’exercici del dret fonamental previst a l’article 23.2 de la Constitució Espanyola».En unes breus declaracions als mitjans després de la reunió, Estrada ha manifestat que els queden «molts dubtes sobre la taula» i que aquest dimecres a la tarda els plantejaran en roda de premsa. La regidora ha afirmat que encara no se’ls ha donat resposta a al·legacions i ha criticat que «tot el que ha passat és greu». «Ara, l’intent, com dirien en castellà, és de ‘correr un tupido velo’, però el que ha passat ens preocupa i més veient que el que ha motivat que el punt s’hagi retirant és la substitució de la pena, una qüestió que ja sabien des d’un principi que havíem sol·licitat», ha lamentat Estrada.Per la seva banda, la regidora del govern municipal Ana Santos (PSC) ha subratllat que s’ha fet prevaldre el dret a la participació política i no sotmetre la continuïtat d’Estrada a votació del plenari. «S’ha resolt que les coses segueixin com estan, atès que ja no hi ha una pena de privació de llibertat», ha resumit Santos.La regidora d’ICV-EUiA, Arga Sentís, s’ha mostrat satisfeta amb la resolució aprovada perquè considera que és «de sentit comú» que el ple no hagi de votar sobre la continuïtat o no d’una regidora. Malgrat això, Sentís ha opinat que el govern es podria haver estalviat «algunes situacions que fregaven el ridícul».