Bancs i cubs de formigó faran de barreres de protecció a la Rambla Nova

Actualitzada 12/06/2018 a les 21:24

La Rambla Nova de Tarragona començarà a lluir, a partir d’aquest mes de juny, noves barreres de formigó. Substituiran a les New Jersey de color blau que es van instal·lar després dels atemptats de Cambrils i Barcelona i que havien de ser «provisionals», segons reconeixia el regidor d’Espais Públics del consistori, José Luis Martín. Les noves tindran forma de dau i de banc, són «més estètiques» i es començaran a col·locar a la coca superior de la rambla, a tocar del Balcó del Mediterrani. Els nous elements tenen un cost aproximat d’uns 10.000 euros.Les noves barreres estan fetes de pedra artificial i són una imitació de granit. Tenen un color cendra i «són molt semblants a les de les Rambles de Barcelona», deia Martín. Els nous protectors contra atacs terroristes es divideixen en dos tipus: uns amb forma de banc i els altres amb forma de dau. Els bancs llargs mesuren 2 metres i tenen una alçada de 50 centímetres. Els daus, en canvi, són de mig metre d’amplada i mig d’alçada.La coca superior de la Rambla, a sota de l’estàtua de Roger de Llúria, serà el primer punt on s’ubicaran les noves barreres. A cada coca hi haurà un total d’11 bancs i 18 daus, i només se n’instal·laran a les tres coques superiors. La col·locació dels elements a les franges on s’ubica, cada dimarts i cada dijous el mercadet, dependrà del trasllat d’aquest a la plaça Corsini. «Primer posarem les barreres de la part superior de la rambla. Després, quan els marxants es traslladin a la plaça Corsini, continuarem amb els elements de les coques inferiors», detallava Martín.La substitució de les barreres de formigó era una reclamació de diferents grups municipals. De fet, en la moció per renovar i millorar la rambla presentada per ERC el mes de gener, també s’incloïa la necessitat d’eliminar les New Jersey de color blau. Els nous elements són més agradables a la vista i, a més, poden servir per a seure.L’Ajuntament ha optat pel model dels bancs i els daus i no per jardineres o elements d’aquest estil perquè, «si posem jardineria, cal fer un manteniment i instal·lar un sistema de reg, i això augmentaria la despesa», expressava el regidor d’Espais Públics.El consistori té previst que els elements s’adjudiquin aquest mes de juny i, després, la instal·lació dependrà de l’empresa guanyadora del concurs, encara que es preveu que al juliol estiguin les noves barreres col·locades. Els costos de l’actuació sumaran aproximadament 10.000 euros. L’Ajuntament no es planteja la col·locació d’aquests elements en altres punts de la ciutat.