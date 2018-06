La fira de Sant Pere i Sant Pau apagarà la música a les deu de la nit

El motiu d’aquesta mesura es deu a les queixes d’alguns veïns del barri, que asseguraven no poder dormir durant els dies de la fira

Actualitzada 12/06/2018 a les 19:45

La música de la fira de Sant Pere i Sant Pau, que arriba al barri en el marc de les festes, apagarà la música a les deu de la nit els dies laborables i, una mica més tard, les vigílies de festius. Així ho ha fet saber l’Associació de Veïns als firaires que es desplaçaran fins al barri les properes setmanes. El motiu d’aquesta mesura es deu a les queixes d’alguns veïns del barri, que asseguraven no poder dormir durant els dies de la fira. «Hem enviat una circular a tots els firaires perquè sàpiguen que la música ha de deixar de sonar a les deu de la nit. Si no ho compleixen, l’any vinent no tornaran», explicava el president de l’entitat veïnal, Luís Trinidad.Encara que és aquest any quan es formalitza la petició i la normativa, durant les festes de l’any passat, l’Associació de Veïns ja va demanar als firaires que la música deixés de sonar a les deu.