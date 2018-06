El vaixell ja ha posat rumb cap al port de València

Actualitzada 13/06/2018 a les 15:41

L’Ajuntament de Tarragona s’ofereix a acollir alguns dels refugiats del vaixell Aquarius que arribaran al port de València. «Tarragona, com a ciutat acollidora que és, oferim la nostra ciutat a unes persones que estan fugint del seu país per raons humanitàries. No ens podem quedar sense fer res», ha remarcat la consellera de Cooperació, Ivana Martínez.El Consistori va constituir la Taula Local d’Acollida per coordinar recursos i accions de tots els agents del municipi i on es posa en comú l'acció dels diferents agents implicats.Així mateix, el consistori tarragoní, a proposta de la Conselleria de Cooperació i amb el vistiplau del Consell Municipal de Cooperació, també va concedir una subvenció a l’Associació Comitè Català per als Refugiats, Catalunya amb ACNUR de 41.275,5 euros. L'ajut es va destinar a l’atenció de les persones refugiades pel conflicte a Síria.