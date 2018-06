El colomar de Sant Pere i Sant Pau pateix el quart robatori d'aquest any

Els lladres es van emportar més d’una trentena de coloms esportius valorats en centenars d’euros

La Societat de Colombicultura de Sant Pere i Sant Pau va patir divendres passat el quart robatori d’aquest any. A l’interior del local de l’entitat, ubicat a darrere del pavelló del barri, els socis hi crien els coloms esportius, que participen en diverses competicions al llarg de l’any. Els lladres es van endur més d’una trentena d’ocells, valorats en centenars d’euros –des de 300 fins a 1.500 els coloms millor preparats–.«Enguany ja havien entrat, però mai s’havien emportat tants coloms com aquesta vegada. No han deixat absolutament res». Eren les paraules d’uns dels socis afectats pel robatori. En el moment de la intrusió, només quatre o cinc membres de l’entitat tenien coloms a l’interior del local. «Van obrir tots els calaixos, van trencar tots els cadenats i, per sort, l’únic que no van tocar va ser l’habitació de les cries», afegia la víctima.El soci més afectat per aquest robatori era propietari de 17 coloms. Tots ells van desaparèixer la nit de dijous a divendres i, els membres de l’entitat, sospiten que els autors han estat aficionats a la colombicultura. «Els coloms que teníem allà tenen un valor d’entre 300 euros, els menys preparats per competir, i 1.500 euros, els que tenen millors condicions i han estat molt entrenats», detallava un dels socis.Només el propietari dels 17 coloms sostrets va presentar una denúncia als Mossos d’Esquadra. Tots els coloms esportius que hi havia a Sant Pere i Sant Pau estan identificats amb un número de sèrie.