Crema una olla en un habitatge a la Rambla Nova de Tarragona

El foc s'ha produït al sisè pis d'un edifici de vuit plantes

Actualitzada 13/06/2018 a les 16:54

Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 15.45 hores per un incendi en un habitatge al número 33 de la Rambla Nova de Tarragona. Una trucada ha alertat que de la finestra del sisé pis hi sortia fum blanc. Finalment, el foc s'ha originat en una olla que es trobava als fogons. No hi ha hagut ferits ni s'ha hagut d'evacuar a ningú.Quatre dotacions de Bombers s'han desplaçat a l'edifici de vuit plantes situat prop del Balcó del Mediterrani. Els Bombers han extingit el foc i han ventilat el pis.