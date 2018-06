Ballesteros lamenta que la CUP «se senti tan còmoda enfangant la política local» pel cas de l'AMT

L’alcalde de Tarragona afirma que col·laboraran amb la justícia i que l’afer no els preocupa «gens»

Actualitzada 13/06/2018 a les 13:26

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha lamentat aquest dimecres que el grup municipal de la CUP «se senti tan còmode enfangant la política local». El batlle s’hi ha referit després que la formació anticapitalista hagi portat a la fiscalia la contractació d’un curs de ‘coaching’ amb un import de 47.000 euros per part de l’empresa Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT). «Lamento que la CUP se senti còmoda en el fang i, en lloc de fer política, es dediqui a fer aquestes coses», ha etzibat. Ballesteros ha afegit que col·laboraran amb la justícia i ha admès que l’afer no els preocupa «gens». Segons l’alcalde, la presidència de l’AMT li va traslladar que «està tot correcte» i que aportaran «tota la informació que correspongui». El batlle ha lamentat també que una desena de treballadors hagin hagut de declarar com a testimonis «perquè ells també són víctimes d’aquesta situació».Segons han explicat a l’ACN fonts judicials, la CUP va presentar un escrit a la fiscalia el passat mes de febrer i el ministeri públic va incoar diligències d’investigació. Posteriorment, es va oficiar a la unitat adscrita de la policia judicial de la Guàrdia Civil a l’Audiència de Tarragona perquè assumís la tasca investigadora. D’aquí que s’hagin citat a declarar una desena de treballadors de l’AMT -entre ells cap responsable polític, segons l’alcalde- perquè aportin informació sobre el curs de formació que s’ha posat en qüestió.Aquest dimarts, la formació independentista va justificar que havien posat el cas en mans de la fiscalia perquè s’esclareixi si es van cometre els presumptes delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, tràfic d’influències o blanqueig de capitals al voltant d’aquesta contractació. El PDeCAT ja ha anunciat que elevarà la polèmica al plenari municipal d’aquest divendres.