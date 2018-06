Ratificada la condemna a un treballador del Joan XXIII que va abusar sexualment d'una pacient

El tribunal manté que l’ICS ha de pagar una indemnització de 12.000 euros a la víctima com a responsable civil subsidiari

Actualitzada 12/06/2018 a les 15:11

La Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) ha ratificat la condemna de quatre anys de presó a un treballador de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona per haver abusat sexualment d’una pacient l’any 2013. A més, la Sala manté que l’Institut Català de la Salut (ICS), com a responsable civil subsidiari, ha de pagar una indemnització de 12.000 euros a la víctima. En la resolució, el TS desestima els recursos de cassació interposats per l’acusat i per l’ICS contra la sentència de l’Audiència de Tarragona i els condemna a pagar les costes.El condemnat al·legava que s’havia vulnerat la seva presumpció d’innocència i que hi havia errors en la valoració de la prova, mentre que l’ICS defensava que no li pertocava pagar cap indemnització. El TS rebutja que la sentència no estigués suficientment valorada o que el tribunal hagués fet una valoració incorrecta de la declaració de la víctima, i considera que el condemnat tan sols «mostra el seu desacord amb el resultat de la prova practicada i la seva valoració per part del tribunal».La secció segona de l'Audiència de Tarragona va dictar sentència el 28 de juliol 2017 i va condemnar l’acusat a quatre anys de presó per un delicte d’abús sexual, així com a la pena de prohibició d’apropar-se a la víctima a menys de 500 metres i de comunicar-se amb ella durant un període de quatre anys. El tribunal li va imposar també el pagament d’una indemnització de 12.000 euros, una quantitat de la qual ha de respondre en concepte de responsable civil subsidiari l’Institut Català de la Salut (ICS).Segons els fets provats, el 2 de maig del 2013 l’acusat treballava d’interí a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, contractat per l’ICS, portant a terme funcions de manteniment. Aquell dia, la víctima va arribar en ambulància a l’hospital per una ingesta de benzodiazepines i cocaïna amb pèrdua de consciència.Poc després de la mitjanit, cap a dos quarts d’una de la matinada del 3 maig, i estant la víctima a Urgències, l’acusat es va interessar pels fets i va acompanyar la dona per l’exterior de la zona d’Urgències fins a la part davantera de l’hospital. Allà, la víctima es va desmaiar i va perdre la consciència, moment que l’acusat va aprofitar per portar a terme una pràctica sexual i penetrar-la mentre ella seguia inconscient.Poc després, la dona va recuperar la consciència, va lliurar la seva targeta sanitària i va abandonar el centre. En despertar-se al seu domicili de Tarragona, va observar que tenia la camisa i els sostenidors estripats, però no recordava com hi havia arribat. Malgrat tot, va tenir alguns records de l’abús sexual i va acudir immediatament al servei d’Urgències de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla perquè li fessin una exploració.