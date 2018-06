MasterChef Celebrity desembarca aquest dimecres a Tarragona

El concursants gravaràn el programa a l'Amfiteatre i a la platja de Tamarit

Actualitzada 12/06/2018 a les 19:43

El programa Masterchef Celebrity arriba aquest dimecres a Tarragona. El jurat i els participants de la tercera edició del show culinari estaràn quatre dies a la ciutat per enregistrar el programa, que s'emetrà a la tardor. Entre les 14 personalitats i concursants de la nova edició hi ha Santigo Segura, Paz Vega, Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre, Ona Carbonell, Dafne Fernández, Maria Castro, entre d’altres.El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona ha treballat durant els darrers vuit mesos de la mà de Shine Iberia, productora de Masterchef Celebrity, per convertir la ciutat en un dels escenaris d'una de les proves exteriors del programa. En aquest cas, a l’Amfiteatre es gravarà la presentació dels plats, mentre que a la platja de Tamarit, es farà el cuinat i se servirà als convidats. Els concursants cuinaran a Tarragona diversos plats amb productes del territori per a vuitanta persones i seran jutjats pel jurat: Rodríguez, Samanta Vallejo–Nágera i Jordi Cruz.La proximitat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 i el compromís de RTVE amb la cobertura mediàtica ha permès que MasterChef Celebrity sigui un dels programes que es gravin a la ciutat per promocionar-la. Fa unes setmanes, els germans Torres també van participar en el rodatge d'un dels seus programes de cuina a la capital.