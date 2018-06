La Rambla Nova acollirà 22 cellers amb novetats i propostes vinícoles

A la mostra, que tindrà lloc els dies 15,16 i 17 de juny, es podrà tastar el millor vi de la DO Tarragona acompanyant-lo de degustacions gastronòmiques

Actualitzada 12/06/2018 a les 15:50

Gastronomia i música

La vintena edició de la Fira del Vi de la DO Tarragona, que organitza el Consell Regulador de la DO Tarragona, tornarà a la Rambla Nova de Tarragona des de demà 15 de juny fins el proper diumenge, com sempre, en horari de tarda el dissabte i de matí i tarda a les jornades de dissabte i diumenge. Sens dubte, el marc escollit, la principal artèria viària de Tarragona, serà el lloc idoni per passejar entre les propostes vinícoles de dues dotzenes de cellers de les quatre comarques de la DO Tarragona i compartir l’experiència amb amics, turistes i el públic local que any rere any acudeix en massa a aquest esdeveniment.En aquesta ocasió, la mostra reunirà la xifra de 22 cellers procedents de les quatre comarques del territori vitivinícola de la DO Tarragona, l’Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès i la Ribera de l’Ebre i també productors de cava i vermut d’aquestes comarques. En total a la fira es podran degustar més de 100 vins de la DO Tarragona, caves elaborats al territori vitivinícola de la DO Tarragona i també vermuts elaborats per cellers pertanyents de la DO.Els vins dels diferents expositors podran acompanyar-se amb les degustacions gastronòmiques que oferiran mitja dotzena d’expositors gastronòmics d’embotits, formatges, racions i altres delicadeses gastronòmiques. La fira també comptarà amb una oferta complementària de música en directe el dissabte a la tarda, a les 20.00h, amb l’actuació itinerant del grup local de dixieland The F.E.O.S. Experience.Com sempre, entre els expositors es trobaran tots els vins premiats en el Concurs de Vins Embotellats de la DO Tarragona que s’ha celebrat fa unes setmanes després un tast a cegues a la Facultat d’Enologia de la URV, els premis del qual es van lliurarar en un acte públic al Teatret del Serrallo.Per promocionar la fira, avui 14 de juny serà l’últim dia per fer un tast diferent. A dos quarts de vuit, al recentment renovat Mercat Central de Tarragona han tingut lloc una sèrie de tasts dirigits i acompanyats amb productes del mateix mercat. Avui serà l’últim taller. És necessària la inscripció prèvia al web www.mercatcentral.cat amb un preu de 5 euros per cada tast.La Fira del vi de la DO Tarragona obrirà les portes demà a partir de les sis de la tarda i les persones interessades en tastar els vins hauran de comprar el tiquet que val dotze euros i dóna dret a una copa marcada amb el logotip de la fira, un portacopas i sis tiquets per a les diferents degustacions. Dissabte i diumenge la fira tornarà a partir de les dotze del matí fins a les tres de la tarda i de sis a onze de la nit el dissabte 16 de juny. L’esdeveniment es podrà visitar fins a les deu el diumenge 17 de juny, quan tancarà definitivament les seves portes.El Consell Regulador de la Fira del Vi de la DO Tarragona compta de nou amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, el Patronat de Turisme de Tarragona, la Diputació de Tarragona, el Departament d’Agricultura de la Generalitat i l’INCAVI i el patrocini de CEPTA.