La Policia investiga el cas del 'Coaching' a l'empresa municipal d'aparcaments

Diversos treballadors han estat citats a declarar com a testimonis

Actualitzada 12/06/2018 a les 19:32

La CUP ha fet públic avui en una roda de premsa l’escrit que va presentar a fiscalia en relació al contracte de coaching de l’empresa municipal AMT, un cas que està estudiant l’ens judicial amb les declaracions de diverses persones vinculades a l’empresa. La formació independentista afirma que l’objectiu és «esclarir si es van cometre delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, tràfic d’influències o blanqueig de capital, al voltant d’aquesta contractació i, alhora, trencar amb la dinàmica d’opacitat i de gestió caciquil i per als amiguets que impera a l’Ajuntament de Tarragona i a la majoria dels seus organismes autònoms».Després que dilluns a la nit saltés la notícia que diversos treballadors de l’AMT han estat citats a declarar com a testimonis per part de la policia judicial per aquest cas, els anticapitalistes han explicat el seu interès per tal que s’esclareixin «les contradiccions que hi ha entre la informació recollida al reportatge i les informacions que se’ns havien facilitat després de demanar explicacions en Consell d’Administració».La portaveu cupaire Laia Estrada ha explicat que van portar l’escrit a la fiscalia el passat 7 de febrer, després «de comprovar que les explicacions i respostes obtingudes via Consell d’Administració no feien mes que incrementar dubtes i sospites sobre les possibles irregularitats i presumptes delictes». Estrada ha afirmat que «el pitjor no és que, en cap moment, no se’ns havia informat sobre la despesa de 47.000 euros en un curs de coaching, sinó que un cop queda palès la incapacitat de l’actual gerent i l’antiga presidenta d’esclarir aquests dubtes, l’actual president tampoc no mostra el menor interès en resoldre-ho».La CUP ha aclarit que el motiu de no haver fet públic l’escrit a la fiscalia no va ser altre que el de «vetllar per no entorpir la investigació de la policia judicial», assegurant que «si no s’hagués fet pública la informació, nosaltres tampoc no ho hauríem fet fins acabar les diligències prèvies».