L'Hospital Joan XXIII redueix temps d'hospitalització dels ancians

La unitat d’ortogeriatria ha atès un total de 695 pacients fins desembre de 2017

Actualitzada 12/06/2018 a les 18:54

Més de 80 professionals de la salut vinguts d’arreu de Catalunya s’han donat cita aquests dimarts a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, durant la I Jornada d’Ortogeriatria del Tarragonès, organitzada per l’ICS Camp de Tarragona i Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS). Els assistents han pogut conèixer, per exemple, l’abordatge quirúrgic i el tractament dels pacients majors de 65 anys hospitalitzats per fractura de maluc. La implementació d’aquest model ha permès disminuir notablement les complicacions postoperatòries, reduir l’estada mitjana a l’hospital d’aguts i baixar el percentatge de mortalitat.La unitat d’ortogeriatria es va crear al juny de 2013 per millorar, entre d’altres, l’atenció a les persones amb risc de fractura de maluc, mitjançant l’optimització dels circuits entre l’Hospital Joan XXIII i l’Hospital Sociosanitari Francolí, garantint la màxima resolució i continuïtat en el tractament i en l’observació. Des de la seva posada en marxa, aquesta unitat ha atès un total de 695 pacients (fins desembre de 2017).Durant l’any 2017 es van realitzar un total de 160 valoracions, 22 de pacients que tenien fractura de branques i 138 de pacients amb fractures de maluc. 120 eren dones (75%) i 40 homes (25% ), amb una edat mitja de 85,2 anys (dones: 84,1 anys, homes: 83,4 anys), destacant el subgrup de pacients de 90 anys o més, 43 pacients (27% del total), dels que 35 eren dones i 8 homes. L’estada a l’hospital d’aguts és inferior a 5 dies. L’estada mitja és de 27,1 dies, que ha anat baixant en els darrers anys, des de la implantació de la unitat: 2014 (35 dies), 2015 (28 dies), 2016 (22,6 dies).En l’actualitat, la fractura de maluc és la primera causa d’atenció sociosanitària de suport a l’hospitalització d’aguts a Catalunya. La Unitat d’Ortogeriatria la integren professionals de diferents especialitats: traumatologia, geriatria, treball social, equips d’infermeria, rehabilitació i teràpia ocupacional; farmàcia i psicologia. La seva tasca, experiències i coneixements, juntament amb el treball col·laboratiu, s’exposaran a les tres taules que configuren la jornada.