Estudiants d'enginyeria de la URV creen els seus propis telefèrics

El XV concurs de Vehicles Autopropulsats va posar a prova 65 alumnes que es jugaven el 70% de la nota final de l’assignatura

Actualitzada 11/06/2018 a les 20:45

Més d’una seixantena d’alumnes d’Enginyeria de la Universitat Rovira i Virgili van presentar ahir els seus propis telefèrics. Ho van fer en el marc del XV concurs de Vehicles Autopropulsats, un certamen que pertany a l’assignatura troncal Projecte Integrador I i que busca la «gestió i desenvolupament d’un producte», en aquest cas, d’un telefèric, segons expressava el professor de la matèria, David Espasa. L’objectiu era que el telefèric recorregués un raïl d’un metre i mig de llargada en horitzontal amb 20 centímetres de desnivell i fent ús, exclusivament, de l’energia potencial gravitatòria atorgada per una massa adherida a la pròpia cabina. El resultat era crucial: els alumnes es jugaven el 70% de la nota final de l’assignatura.Peces de Lego, fustes, plaques d’alumini i acer inoxidable, fils de pescar, gomes elàstiques... Aquests van ser els materials que els diferents equips van utilitzar per superar la prova amb èxit. L’objectiu, a banda d’aconseguir que la cabina del telefèric completés el recorregut, era que ho fes amb la menor massa possible. Per això, abans de fer la prova, els professors mesuraven la distància que faria la càrrega per impulsar la cabina i la pesaven. Després, es multiplicava la massa per l’alçada i la força gravitacional.Askatasuna va ser l’equip que menys massa va necessitar perquè la cabina fes el recorregut sencer i, per tant, els guanyadors. Amb una estructura de fusta «molt lleugera i simple», segons expressava Espasa, els estudiants van aconseguir que la cabina es mogués només amb 2 Joules. En aquest cas, els estudiants van preferir prioritzar el mecanisme abans que l’estètica.L’equip Prometro, en canvi, sí que va donar importància al disseny. Un dels membres de l’equip, l’Adrià, explicava al públic assistent que «vam haver de començar el projecte de zero quan ja el teníem tot fet». Amb una estructura de fusta pintada, els estudiants van subjectar la cabina del telefèric, que transportava ous de guatlla. Per tal d’aconseguir que fes el recorregut sencer, l’Adrià i la resta de companys van escollir un fil de pescar enrotllat. Aquest, anava lligat a una ampolla d’aigua petita, que era l’encarregada de fer de contrapès per impulsar el vehicle. El resultat va ser satisfactori, però no van poder fer-se amb el títol de guanyadors perquè van utilitzar 3,6 Joules.Dels 13 equips que es presentaven, només un no va poder fer la prova per «problemes amb el mecanisme», deia Espasa. Malauradament, aquests estudiants «tindran problemes per superar l’assignatura». «Això demostra que aquest concurs no és cap broma, que és molt complicat i que val un 70% de la nota final», assegurava el professor de la matèria.El XV concurs de Vehicles Autopropulsats està organitzat per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química i el Departament d’Enginyeria Mecànica, amb el patrocini del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona.