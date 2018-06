El premi Coca-Cola es queda a Tarragona

Carmen de la Plaza Pons, de la Salle Torreforta, ha guanyat el popular concurs de relats breus

Aquest dissabte, 9 de juny, es va celebrar a PortAventura l’entrega de premis del 58ª edició del Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto Coca-Cola, un certamen que enguany ha aplegat 1.950 alumnes de segon d’ESO de tot Catalunya. La guanyadora del concurs d’aquesta edició ha estat una jove de La Salle Torreforta. Es tracta de Carmen de la Plaza Pons, que es va imposar a la resta de concursants amb un relat que parlava dels sentiments propis de l’adolescència, i de com es poden orientar de manera positiva.«Estem molt contents i orgullosos», manifestava ahir la seva professora de llengua castellana, Maria José Rivas. Ella va acompanyar a la seva alumna a l’entrega de premis, sabent que havia de ser la guanyadora, però decidida a guardar-ne el secret fins al final. «Quan van dir el seu nom no s’ho creia, fins i tot la vaig haver d’espitjar una miqueta», explica. Ara, la Carmen competirà com a representant autonòmica amb els seleccionats de les altres setze comunitats autònomes en la final nacional, que se celebrarà el 22 de juny a la Real Acadèmia Espanyola. Hi anirà amb la mateixa redacció, un text en castellà que els concursants van escriure a partir d’una brúixola que els va servir d’inspiració i en la qual apareixia una frase escrita que convidava a donar joc a la seva imaginació.Durant l’acte es van proclamar també els guanyadors de cada demarcació. Pel que fa a Tarragona, van quedar en primera posició Ona Cervera Montseny, de l’Institut Mare de Déu de la Candelera de l’Ametlla de Mar; Martina Monté Mas, de l’Institut de Torredembarra; i la mateixa Carmen de la Plaza. En segon lloc van quedar Ariadna Bermudo Cano, del Col·legi Claret de Valls; Pau Roselló Prats, de l’Institut de Tecnificació d’Amposta, i Víctor Tejedor Ruiz, del Col·legi Mare de Déu del Carme de Tarragona. Finalment, Marta Arjona Eroles, del Col·legi Mare de Déu del Carme de Tarragona; Anna Ferré Quilez, del Col·legi Diocesà Sagrada Família de Tortosa, i Berta Miret Avante, de l’Escola Sant Josep de Vilafranca del Penedès, van quedar tercers. Els joves que van guanyar el primer premi van rebre unes ulleres de realitat virtual. El segon premi van ser uns auriculars sense fils, i el tercer, una càmera de fotos. A més, tots els participants van rebre una motxilla i una medalla commemorativa del concurs.11.292 alumnes d’arreu d’Espanya han participat aquest any en la 58a edició del Concurso Coca-Cola Relato Corto, essent aquesta una xifra rècord de participants. El certamen, que ha augmentat el nombre d’alumnes en un 2.1% respecte a la passada edició, ha aconseguit el major índex de participació en els seus 58 anys d’història.En el mateix acte es van guardonar també els als 54 finalistes de la 41ª edició del Premi Coca-Cola Relat Breu, dels quals 18 han estat classificats per passar a la fase final en què es determinarà el guanyador del concurs, i que es farà el 18 de juny al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En aquesta edició hi ha participat un total de 1.987 alumnes de segon d’ESO de 375 escoles de tot Catalunya.