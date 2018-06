Detenen un pare i un fill de Tarragona per utilitzar la mateixa matrícula en dos vehicles diferents

Els arrestats s’estalviaven l’assegurança i les corresponents inspeccions tècniques d’una de les dos camionetes

Dos tarragonins, de 41 i 68 anys i de nacionalitat espanyola, han estat detinguts aquest dilluns com a presumptes autors d’un delicte de falsedat documental.El dia 24 de maig es va detectar una camioneta estacionada a Mont-roig del Camp (Baix Camp) amb unes plaques de matrícula que no coincidien amb les que li pertocaven pel número de bastidor. Per això, els agents van iniciar una investigació per esclarir a quin vehicle pertanyien aquelles matrícules i esbrinar el veritable propietari del vehicle estacionat.Es va comprovar que les matrícules instal·lades en aquest vehicle coincidien amb una camioneta idèntica a nom d’una empresa privada amb seu social a Tarragona. A través del número de bastidor es va confirmar que el vehicle estacionat constava a nom d’una empresa privada donada de baixa i amb seu social a Sanabria (Zamora), no disposava d’assegurança des de 2017 ni de ITV des de 2008.Els investigadors van confirmar que ambdós vehicles pertanyien a pare i fill, titulars d’una empresa amb seu social a Tarragona, i mitjançant el doblatge de les plaques de matrícula s’estalviaven l’assegurança i les corresponents inspeccions tècniques d’un dels dos vehicles.Dilluns al matí els agents van localitzar i detenir als dos presumptes autors per un delicte de falsificació de document públic. Els dos detinguts van declarar ahir a la seu policial amb l’obligatorietat de comparèixer en seu judicial quan siguin requerits pel jutge.