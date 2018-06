Blaumut clourà el 18è Festival Internacional de Música de Tarragona.

Del 29 de juny al 8 de julio s'oferiran una desena de cursos per alumnes que vulguin perfeccionar la seva tècnica

L'espectacle familiar de la Tresca i la Verdesca donarà el tret de sortida al 18è Festival Internacional de Música (FIM), organitzat per l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona, que començarà dijous. Entre altres concerts, el FIM 2018 comptarà amb l'actuació de Sant Andreu Jazz Band, dirigida per Joan Chamorro; el concert de l'orquestra barroca Vespres d'Anardí, amb la mezzosoprano Marta Infante i el director Marta Espas. Blaumut, que ja van estar presents al festival el 2014, clouran el certamen enguany. A més, s'oferiran una desena de cursos, del 29 de juny al 8 de juliol, adreçats a alumnes que volen perfeccionar la seva tècnica i la interpretació instrumental de la mà de professors i solistes de reconegut prestigi internacional.Zum és l'espectacle musical d'animació que estrenarà el festival a la plaça de la Pagesia de Tarragona amb danses i cançons en una proposta participativa i dirigida a un públic familiar. Els tres membres del grup, vestits d'abelles, cantaran i tocaran un ampli ventall d'instruments en directe. L'acció passarà fora de l'escenari, de manera que es farà protagonista la gent que assisteixi a l'espectacle mitjançant la participació a través de la música.El 29 de juny, Sant Andreu Jazz Band inaugurarà oficialment el festival en un concert gratuït a la plaça de la Pagesia a les 22 hores. Dirigida per Joan Chamorro, Sant Andreu Jazz Band busca la transmissió i la difusió de la música de jazz. El 2 de juliol, l'Auditori Diputació acollirà el concert de l'orquestra barroca Vespres d'Anardí, amb la mezzosoprano Marta Infante i el director Dani Espasa, i el dimarts 3 de juliol al Conservatori de la Diputació a Tarragona serà el torn de l'actuació de Kai Gleusteen al violí i Catherin Ordronneau al piano.El professor valencià, Josep Fuster, amb el clarinet, i la pianista austríaca Astrid Steinschaden actuaran conjuntament el dissabte 7 de juliol al Conservatori de Tarragona. En la darrera actuació, el 8 de juliol, Blaumut presentarà el seu tercer disc d'estudi Equilibri .