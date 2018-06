IKEA té el camí aplanat per demanar la llicència d'obres a Tarragona

L’empresa ha demanat el contingut de les resolucions judicials de diversos recursos, abans de sol·licitar la llicència d’obres

Actualitzada 11/06/2018 a les 21:12

El projecte d’Ikea d’instal·lar-se a Campclar ja només depèn de la decisió final que prengui la multinacional sueca. L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va informar ahir a aquesta redacció que l’Ajuntament «ha enviat a Suècia, tal com ens demanava l’empresa, el contingut dels recursos que hi havia plantejats i que s’han resolt de manera favorable». Ara, la firma nord-europea «els estudiarà i, pel que fa a l’Ajuntament, estarem pendents de la decisió que prengui». Ballesteros va afirmar que «en el moment que Ikea demani la llicència d’obres, nosaltres li donarem». L’alcalde va recordar que Ikea podrà iniciar la construcció del seu establiment, coincidint amb les obres d’urbanització que es faran al PP10.Ballesteros no descarta que Ikea «vulgui replantejar el projecte inicial», ja que han passat anys d’ençà que va decidir instal·lar-se a Tarragona i, des de llavors, «hi ha coses que han canviat», com per exemple la construcció de l’Anella Mediterrània. L’alcalde estima que, un cop la multinacional sueca sol·liciti formalment la llicència d’obres, «la urbanització de la zona podrà durar uns dotze mesos».Per arribar a aquest punt, s’han hagut de resoldre diversos recursos, com els que, en el seu dia, van plantejar l’Incasol i propietaris de terrenys de la zona afectada pel PP10. «Ikea ens va demanar que li facilitéssim el contingut de les resolucions del jutjat, i ja el tenen, i ara tot està en mans d’Ikea», va remarcar.De moment, es desconeix el temps que l’empresa sueca destinarà a estudiar els textos de les resolucions i quan es dirigirà a l’Ajuntament per demanar la llicència d’obres. Mentrestant, i tot i que el projecte «es va aturar a petició d’Ikea», Ballesteros va recordar ahir que «fins i tot hem fet una preadjudicació de les obres». No obstant això, l’alcalde va afegir que l’adjudicació definitiva no es donarà «fins que Ikea no ens demani la llicència d’obres». Ballesteros va afegir que «l’Ajuntament ja ha fet l’adjudicació de la reparcel·lació».Cal recordar que, a finals del passat mes de maig, es va saber que Ikea havia obert un nou punt de recollida de comandes a Constantí. El servei de Click&Collect permet als clients recollir les compres fetes a través de la seva web o a una botiga física. El punt de venda és gestionat per l’empresa Sama, un dels socis d’Ikea que realitza els serveis de transport, instal·lació i muntatge. Amb l’objectiu d’estar més a prop dels seus clients, l’empresa va instal·lar aquest servei en una nau que té Sama al Polígon Industrial de Constantí. Des de l’empresa sueca es va assegurar que el seu objectiu és ampliar «la nostra presència per situar-nos allà on els clients ens requereixen». «És un pas més en la nostra expansió que complementa a més les futures obertures de botigues tradicionals», va dir Raquel Ferreiro, directora de relacions amb el client d’Ikea.