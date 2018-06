Anellaran un miler de polls de gavina corsa als ports de Barcelona, Tarragona i al delta de l'Ebre

L'operació, que va començar aquest dilluns al port barceloní, ha de permetre millorar el seguiment i conservació d'aquesta espècie amenaçada d'extinció

Actualitzada 12/06/2018 a les 13:53

Tècnics de la Generalitat, investigadors del CSIC i anelladors de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) han iniciat la campanya de seguiment i marcatge de la població de gavina corsa, que suposarà l'anellament d'un miler de polls nascuts en l'últim mes. Les tasques van començar aquest dilluns a la tarda al Port de Barcelona i s'han traslladat aquest dimarts al Port de Tarragona. Finalment, els tècnics es desplaçaran al parc natural del delta de l'Ebre. L'equip tècnic que participa en el procés està format per una quinzena de persones en total, entre personal de la Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat, els investigadors del CSIC i els anelladors de l'ICO. L'objectiu de l'anellament és millorar la conservació de l'espècie, que continua considerant-se com a amenaçada malgrat el Pla de recuperació, aprovat el 2004, que ha contribuït a consolidar-ne la població a Catalunya els últims anys.L'anellament s'efectua en grups d'entre quatre i cinc persones, que busquen i seleccionen els animals i els anellen. Concretament, se'ls col·loca dies anelles: una de plàstic blanc amb lletres negres –d'acord amb una codificació acceptada internacionalment que permet identificar a distància l'exemplar- i una altra de metàl·lica, que funciona com el seu document d'identitat, amb tota la informació de la procedència o la responsabilitat de la seva gestió.Catalunya és, després del País Valencià, el territori que més població de gavines corses acull: durant 2018 s'han comptabilitzat 3.754 parelles, 217 més que el passat 2017. Al 2016, però, la població va arribar a les 3.912 parelles i les 3.853 el 2015. Malgrat això, segons el Departament de Territori i Sostenibilitat, les gavines canvien de tant en tant de lloc de cria i existeixen intercanvis poblacionals amb el País Valencià i les Balears. En aquest sentit, consideren important poder-les anellar per controlar-les a distància i seguir els seus moviments, avaluant la qualitat ambiental dels diferents llocs de cria i la selecció que en fan.Del total de les parelles identificades enguany, 1.255 parelles es troben a la zona de la Punta de la Banya, al delta de l'Ebre, 1.006 a les salines de la Tancada, també al mateix parc natural; mentre que 941 habiten al port de Tarragona i 582 parelles al de Barcelona.