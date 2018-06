Alerta al Serrallo per gran quantitat d'aigua del clavegueram que va al mar

El fenomen va succeir el passat diumenge, sembla ser que per la pluja que va caure en les primeres hores del matí, i va cridar l’atenció de la gent

Actualitzada 11/06/2018 a les 21:31

No va ser una avaria

El Serrallo es va veure sorprès el passat diumenge al matí, al voltant de les 11 hores, quan les persones que es trobaven al passeig Voramar van veure com des de quatre canonades queia directament al mar gran quantitat d’aigua marronosa. El secretari de l’Associació de Veïns del Serrallo, Justo Velilla, va manifestar a aquesta redacció que «l’aigua feia mala olor, però no sabem si era d’origen fecal». Velilla va assegurar que «mai havia vist una cosa així». Cal recordar que, quasi a la mateixa hora, al riu Francolí es va produir un petit tsunami que va impedir exercitar-se els equips de rem del Club Nàutic que, d’aquí a unes dates, han de disputar els campionats d’Espanya Sènior i Veterans.El fenomen va cridar l’atenció de molta gent, que en veure com sortia l’aigua per quatre canonades i anava a parar directament al mar, van fer fotos i, fins i tot, «ho van gravar amb vídeos», va dir Velilla.L’Ajuntament va descartar cap tipus d’avaria o d’incidència estranya. Segons va dir a aquesta redacció, la presència «d’aquesta aigua és deguda a la pluja», i va assegurar que «el bombament va funcionar bé». Aquest tipus de fenomen es produeix «sempre que hi ha pluges amb molta intensitat i en un període curt de temps».Per la seva banda, l’Autoritat Portuària va comentar que «es va tractar d’un problema de la xarxa d’aigües d’Ematsa», que s’origina «quan plou massa en poc temps». Amb un excés de cabal, «vessa i ho envia al mar», no només al Serrallo, sinó també «al Miracle i, sobretot, al Francolí». «Quan es va detectar l’abocament, es va avisar a Ematsa», va informar l’Autoritat Portuària.Davant la situació que es va viure al Serrallo el diumenge al matí, Velilla va dir que desconeixia si «guardava alguna relació amb el que va succeir al riu, a la zona d’entrenament dels remers del Nàutic», un fenomen que passa «quan baixa la pressió atmosfèrica». El secretari de l’associació de veïns va dir, també, que abocaments com el del diumenge «potser són per evitar inundacions, però el cert és que no ho sabem».La imatge de les quatre canonades desaiguant gran quantitat d’aigua va ser inusual, i molta gent va decidir publicar fotografies a la xarxa social. El més estrany és que persones residents al barri mariner tarragoní diguessin que mai havien vist una situació similar. L’aigua que va anar a parar al mar provenia de punts més alts de la ciutat i es va acumular en qüestió de molt pocs minuts.