Un petit 'tsunami' omple de fang l'embarcador del rem del Nàutic

L’absència de calat per falta d’aigua obliga a suspendre la preparació dels campionats d’Espanya dels sèniors i veterans

Actualitzada 10/06/2018 a les 20:55

Projecte per dragar

Només falta la signatura de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) perquè l’Autoritat Portuària pugui complir un vell somni de la secció de rem del Club Nàutic, com és dragar la llera del riu Francolí, on entrenen els remers sempre que els és possible i no succeeixin fenòmens meteorològics com el d’ahir, on l’aigua es va retirar de manera sobtada del tram de la desembocadura i va tornar en forma d’ona que va arrossegar fang fins a molts metres endins.El poc calat de la zona d’entrenament, l’acumulació de llots i tot tipus de deixalles, i el cabal d’aigua fa que, de manera reiterada, els remers hagin de suspendre o modificar la seva preparació. Això és el que va passar ahir amb els representants del Club Nàutic que d’aquí a dues setmanes han de disputar els campionats d’Espanya de les categories Sènior i Veterans. No van poder deixar les embarcacions a l’aigua per falta de calat, va informar el club.El delegat de la secció de rem, Víctor Cremades, va manifestar a aquesta redacció que, fenòmens com el d’ahir al matí, «es produeixen quan baixa la pressió atmosfèrica, fet que cada cop es nota més per l’acumulació de fang». L’aigua del tram final del Francolí, on s’ajunten el riu i el mar, es va retirar i uns minuts després tot l’ample de la llera es va cobrir d’una aigua negra i fangosa. «Normalment, l’aigua pot baixar uns vint centímetres», els suficients perquè les embarcacions hagin de quedar-se a terra», va dir Cremades. A més de no poder entrenar, l’acumulació de fang i d’altres deixalles provoca una forta olor desagradable que no convida a exercitar-se en les millors condicions per a esportistes d’elit.A inicis del passat mes de febrer Diari Més va informar de les dificultats que tenen els remers del Nàutic per entrenar a causa del poc calat que, a vegades, és inexistent. Per aquelles dates, l’Autoritat Portuària va anunciar que ja disposava del projecte i dels recursos econòmics per procedir al dragatge del tram final de la llera del riu, però que feia falta l’autorització del departament de Medi Ambient de la Generalitat per poder executar-lo.Cremades va remarcar que «el Port té pressupostat el dragatge, però li falta el permís de l’ACA». «Només falta una firma perquè puguin iniciar-se les obres», va subratllar. El delegat de rem del club tarragoní no descarta prendre algun tipus de mesura per aconseguir que l’ACA doni l’autorització, si és necessari, perquè el projecte no pugui ser una realitat. Les marees i l’acumulació de llots són dos aspectes que impossibiliten els remers del Nàutic entrenar en bones condicions, com aquests dies els passa als equips formats per sèniors i veterans.Alejandro Demiddi, entrenador de la secció des de l’any 2005 i de la selecció espanyola juvenil, ja va manifestar el passat febrer que «és urgent el dragatge del riu, perquè quan la marea baixa no podem entrenar i els llots arriben fins a l’embarcador». «A més –va afegir– correm el risc que es trenquin els bots, que estan valorats entre 5.000 i 7.000 euros, a causa de la poca profunditat –a vegades mig metre– que hi ha molts dies, en els quals no poden sortir a entrenar». Demiddi va reiterar que els remers que entrenen en el tram final del riu es troben tot tipus d’objectes que poden malmetre les embarcacions, fins i tot «partir-les d’un cop perquè són molt fràgils», com poden ser carros de supermercat que la gent llença al riu i l’aigua els arrossega.