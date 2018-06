Protesta silenciosa a Tarragona per reclamar l'alliberament dels presos polítics

L'acció es repetirà tots els matins de la setmana davant el Palau de Justícia

Aquest dilluns s'ha iniciat a Tarragona l'acció 'Silenci contra la repressió, per la llibertat. Rebel·leu-vos contra la injustícia', consistent en una protesta silenciosa al peu de la parròquia de Sant pau, just davant de les dependències dels jutjats de la ciutat.Segons els convocants, es tracta d'una acció que reclama l'alliberament dels presos polítics i va adreçada, «a jutges, fiscals i cossos policials». Segons expliquen, la seva intenció és demanar-los, «que deixin d'amagar el cap sota l'ala i trenquin d'una vegada el seu silenci i es rebel·lin, denunciant i actuant en contra de tots els actes injustos i contraris als principis bàsics i més elements del dret penal i processal».La protesta, està previst que es repeteixi cada dia, fins divendres, de les 9 del matí a les 14 h, com a acte presencial. També plantegen una protesta d'estricte silenci de les 12.00 a les 12.30 h davant del Palau de Justícia.