Oscárboles segueix triomfant a Factor X

El tarragoní ha superat el primer programa dels directes, sent un dels deu concursants més votats per l'audiència

Actualitzada 11/06/2018 a les 17:01

.@oscarboles denunció los malos tratos en #FactorX con #LaMironaYElExhibicionista, otro de sus temas originales que le permitirá pasar a la siguiente gala. pic.twitter.com/IvUWKjhoXm — Factor X Fans (@FactorXEspana) 9 de juny de 2018

Oscárboles ha tornat a triomfar una setmana més al programa Factor X de Telecinco. A la nova fase, els dotze cantants que van superar una fase d'eliminació per part del jurat actuaven en directe. D'aquests, els dos menys votats per l'audiència a través del'App del programa farien una segona actuació i un d'ells acabaria expulsat del talent show.El tarragoní va interpretar una cançó pròpia sobre el bon tracte entre dues persones que són parella i en contra del maltracte. Amb La mirona i el exhibicionista, el cantautor va sorprendre al públic i al jurat format per Laura Pausini, Xavi Martínez, Risto Mejide i Fernando Montesinos.Després de la seva actuació, Mejide va destacar «la baixada de to» de la nova cançó d'Oscárboles. Mentre que el seu coach, no va dubtar en defensar que hi havien fet per tal de que el programa no hagués de tenir «dos rombes».El cantant de tragicomedia va ser un dels deu més votats i, per tant, estarà una setmana més en la fase dels directes. El Niño Bermejo va ser el primer expulsat de Factor X.A continuació es pot veure l'actuació d'Oscárboles.