María José Figueras pren possessió del càrrec de rectora de la Universitat Rovira i Virgili

La nova dirigent de la URV insisteix en la necessitat d’un major finançament per reduir taxes i impulsar obres pendents

Actualitzada 11/06/2018 a les 11:06

La catedràtica María José Figueras ha pres possessió aquest dilluns del càrrec de rectora de la Universitat Rovira i Vigili (URV), després que el Govern aprovés dijous el seu nomenament i divendres sortís publicat al DOGC. L’acte s’ha celebrat a l’edifici del Rectorat i ha oficialitzat el relleu de Josep Anton Ferré, qui ha dirigit la institució en els darrers quatre anys. Figueras s’ha mostrat «il·lusionada» pel «repte» de dirigir la URV i poder endegar tots els projectes de futur pendents. La rectora ha insistit en la necessitat de reclamar un major finançament a la Generalitat per tal de reduir les taxes de matrícula i, alhora, cercar acords per impulsar equipaments pendents com la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.En aquest sentit, Figueras ha explicat que aquesta mateixa setmana instal·laran cartells informatius sobre el projecte constructiu que ja s’ha iniciat al Campus Catalunya de Tarragona. La rectora ha recordat que la URV disposa d’uns 6 MEUR per poder culminar les primeres fases de la nova facultat, però que l’obra planificada costaria uns 13 MEUR. Per aquest motiu, ha apel·lat a la «complicitat» de la Generalitat per poder atendre una reivindicació històrica de la comunitat universitària.D’altra banda, la rectora ha explicat que una de les primeres accions realitzades pel seu equip ha estat l’impuls d’una acció «activa» per captar més alumnes de cara al curs vinent. «Tenim capacitat d’oferir-los una sortida a l’exterior i un contacte proper amb el professorat que no trobaran en altres llocs», ha defensat. Figueras ha avançat també que en breu es reunirà amb els responsables de les diferents facultats per desencallar la millora de l’equipament docent.María José Figueras ha insistit que volen mantenir una presa de contacte amb els diferents col·lectius de la comunitat educativa per tal de fer una anàlisi global de la URV. A més, la rectora ha explicat que ja ha fet una reunió de traspàs amb Josep Anton Ferré, amb qui ha dit que van enraonar sobre els projectes de futur com ara les noves facultats projectades i els parcs tecnològics, com l’Eurecat de Reus.La rectora María José Figueras, juntament amb la secretària general i responsable d’Igualtat, Laura Román, ha pres possessió aquest dilluns de la mà del fins ara rector, Josep Anton Ferré, i del fins ara secretari general, Esteve Bosch. La nova secretària general, Laura Román, ho ha fet de la mà de la nova rectora i d’Esteve Bosch, a qui ha substituït en el càrrec.Després de l’acte, Figueras s’ha mostrat satisfeta que l’hagi nomenat un nou Govern i que aquest executiu català compti amb una consellera del ram. «La situació que ens trobem ara és avantatjosa, perquè també tenim un govern a Espanya on s’ha nomenat un ministre d’Universitats. Sembla que s’està apostant per fi pel valor de les universitats», ha opinat. Per últim, la rectora ha explicat que contactarà en breu amb la consellera per poder fer un acte públic de presentació del nou equip rectoral a la comunitat universitària.