La Part Alta compta amb gairebé un 10% d'habitatges turístics il·legals

Tarragona disposa 1.011 habitatges d’ús turístic repartits per tot el municipi

Actualitzada 11/06/2018 a les 13:24

Tarragona compta amb 1.001 habitatges d’ús turístic. Del total d’habitatges, un 72,9% es consideren legals, ja que compleixen amb la normativa vigent; un 15,6% són irregulars, és a dir, no consten en el registre i l’11,5% restant, se’ls ha catalogat com fora de la normativa, ja que es tracta de lloguers parcials d’habitatge i la llei actual no ho contempla, encara que sembla que la nova llei que s'està elaborant inclourà aquesta possibilitat. Les zones de Llevant, Eixample Centre i la Part Alta és on es concentren més aquest tipus d’habitatges.El barri més sensible de Tarragona és la Part Alta, on més del 9% dels habitatges no disposen de llicència d’Habitatge d'Ús Turístic (HUT). Aquesta és la zona que concentra un major nombre d’HUTs, un 5,44 per cada 100 habitants; mentre que a l’Eixample Centre i a Llevant els valors se situen prop dels 2 habitatges. Amb les dades recollides i comparant-les amb vuit ciutats de característiques similars, s’ha arribat a la conclusió que Tarragona no pateix cap situació «alarmant» d’apartaments de lloguer. Encara que la zona de la Part Alta és un espai especialment sensible, ja que es considera un entorn amb una situació socioeconòmica particularment feble i per detectar-se una major concentració per nombre d’habitants.Aquestes dades s’han obtingut a partir de l’estudi Diagnosi de l’habitatge d’ús turístic a Tarragona que ha estat impulsat pel Patronat Municipal de Turisme. La Fundació URV és qui ha elaborat l’estudi juntament amb el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya i el GRATET (Researsch group on territorial analysis and tourism studies). La investigació s’ha elaborat a partir del registre de lloguers amb llicència d’Habitatge d’Ús Turístic de la Generalitat de Catalunya i l’extracció de dades d’anuncis de lloguers publicats a Airbnb. Les dades recollides es corresponen als primers mesos de 2018.