Els Jocs comptaran amb el voluntariat de 140 joves, nou dels quals refugiats a Catalunya

Un projecte cofinançat per la Comissió Europea, amb l'objectiu de connectar persones d'Àsia, Àfrica i Europa, els forma per a l'esdeveniment

Actualitzada 11/06/2018 a les 13:10

140 joves voluntaris vinguts de 25 països diferents, entre els quals hi ha nou refugiats acollits a Catalunya, participaran en els Jocs Mediterranis de Tarragona. Ho faran a través del projecte EVSMeGa, cofinançat per la Comissió Europea amb el programa Erasmus+, coordinat per l'Associació Mundus i en col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona i la Fundació de l'esdeveniment.Els joves, d'entre 17 i 30 anys, estan rebent formació des de fa uns dies per estar preparats per l'esdeveniment, que comença en deu dies. El programa té l'objectiu de connectar a la població juvenil d'Àsia, Àfrica i Europa mitjançant la competició esportiva. Per Oriol Amorós, secretari d'Igualtat i Migracions del Govern, el programa mostra «l'altra cara del Mediterrani» i la voluntat d'unió, en contraposició a les dificultats dels immigrants per arribar a Europa.