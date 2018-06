Tornen les goteres al local de l'AV la Floresta a l'espera de les obres

L’Ajuntament els va prometre que l’arranjarien abans de l’estiu, però els veïns no hi confien

Actualitzada 10/06/2018 a les 21:01

Les pluges d’aquest cap de setmana han tornat a provocar inundacions al local de l’Associació de Veïns del barri de la Floresta. La situació indigna els usuaris de l’espai, que fa mesos que esperen un arranjament per part del consistori. Goteres, parets en mal estat i envelliment són els principals problemes d’un local que, segons les previsions de l’Ajuntament, hauria d’estar arreglat abans de l’estiu. «Sincerament, no hi confio», expressava el president de l’entitat veïnal, Miguel Ángel Cruz.L’Ajuntament de Tarragona va prometre el mes d’abril arranjar el local de l’Associació de Veïns de la Floresta amb 9.000 euros. Les obres han de començar abans que arribi l’estiu, segons informava la regidoria d’Espais Públics. L’actuació va passar el 13 d’abril per la Comissió d’Hisenda de l’Ajuntament de Tarragona i, després, es va aprovar. Des d’aleshores, els veïns han iniciat un compte enrere a través de les xarxes socials per denunciar la tardança de les obres.«Avui –ahir pel lector– hem hagut de tornar a treure les galledes perquè l’aigua no inundi tot el local», expressava Cruz. Però aquest no és el principal problema. «L’aigua raja pel costat dels interruptors i cada vegada és més perillós», denunciava el president de l’entitat veïnal. Cal recordar que, a banda d’acollir les reunions de l’associació, el local també s’utilitza per fer altres activitats.La regidoria d’Espais Públics es farà càrrec d’una intervenció consistent en renovar la impermeabilització al local, valorada en 7.029,23 euros, IVA inclòs. Per altra banda i un cop solucionada la causa, també s’arranjarà els danys a l’interior del local, en finestres, portes i parets, valorats en 2.037,64 euros, IVA inclòs. «No confio en què tot això es faci abans de l’estiu», deia Cruz.La reclamació és una realitat des de fa molts anys. Per aquest motiu, farts d’esperar, els veïns s’estan plantejant fer un acte reivindicatiu a les portes de l’Ajuntament. «Si no arriben les obres, anirem a la plaça de la Font a fer les activitats que no podem fer a l’interior del nostre local», deia el president.Les actuacions previstes al barri de la Floresta encara no han arribat a la seu electrònica de l’Ajuntament, on es publicarà l’obertura del concurs públic per escollir l’empresa que s’encarregarà dels treballs. Diversos grups municipals, com el PDeCAT o Cs, han reclamat reiteradament l’arranjament del local dels veïns de la Floresta.