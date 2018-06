La rectora de la URV insta el Govern a incrementar el finançament i a reduir les taxes de matrícula

María José Figueras diu que han perdut capacitat d’atraure alumnes de grau i planteja accions «contundents» per captar més estudiants

Actualitzada 10/06/2018 a les 11:28

La URV vol captar més estudiants

Formació a distància i internacionalització

Inversió en material i equipaments

Diàleg sobre els plans de futur

Debatre sobre el nom de la URV seria «estèril»

La rectora de la Universitat Rovira i Virgili (URV), María José Figueras, demana al nou Govern un increment del finançament de les universitats públiques catalanes, a raó d’un 10% anual durant tres anys, i la reducció de les taxes de matrícula que paguen els estudiants. En una entrevista amb l’ACN, Figueras es mostra satisfeta de la constitució del nou executiu català perquè, segons diu, l’aplicació del 155 ha «frenat» la discussió de projectes futurs. Figueras, que prendrà possessió del càrrec aquest dilluns, obre una etapa de quatre anys al capdavant de la URV amb el compromís de mantenir una voluntat permanent de diàleg. Sobre la situació actual de la institució, la rectora creu que la universitat de la demarcació de Tarragona ha perdut capacitat d’atraure alumnes de grau i planteja accions «contundents» per recuperar-la . L’objectiu del nou equip rector és aconseguir matricular 3.500 nous estudiants cada curs -el topall que la Generalitat fixa per a la URV- i retenir millor els que ja té.La nova rectora de la URV posa deures al Govern i reclama un increment del finançament de les universitats públiques i una reducció de les taxes de matrícula. La rectora recorda que els preus van créixer de manera sobtada i això significa un «gravament» molt important per a les famílies. «Poder accedir a la universitat a un preu més competitiu, igual que en altres universitats espanyoles, serà molt bo», reflexiona, en al·lusió a les diferències de preu existents entre autonomies.María José Figueras recorda que en enguany la URV acabarà ingressant 66 milions d’euros de finançament públic, però lamenta que aquesta quantia no permet ni tan sols costejar les nòmines del personal, que s’enfilen als 74 milions d’euros. En aquest context, la recaptació en concepte de matrícules ha esdevingut una font de finançament indispensable per a la institució. La rectora aposta perquè els ingressos públics s’incrementin un 30% en tres anys.El nou equip rector de la Universitat Rovira i Virgili creu que pot eixamplar el volum d’ingressos amb la promoció d’activitats de transferència i una major oferta de serveis a empreses i institucions de territori. La clau, però, es troba en la captació d’alumnes. En aquest sentit, la rectora Figueras recorda que cada any poden matricular un màxim de 3.500 estudiants -segons els límits fixats per la Generalitat-, tot i que en l’actualitat no hi arriben.«Hem d’intentar arribar a aquest màxim perquè en els darrers anys hem perdut capacitat d’atraure alumnes de grau. Farem accions contundents per recuperar-los i arribar a aquest llindar», avança. En paral·lel, la URV vol captar més estudiants del territori que actualment opten per formar-se en altres demarcacions i, alhora, retenir millor l’alumnat que ja ha iniciat els seus estudis a la institució.Figueras subratlla que la Rovira i Virgili, com a universitat «petita», ofereix la possibilitat d’accedir a beques Erasmus «a pràcticament tots els alumnes que ho sol·liciten» i, a la vegada, brinda un tracte «més directe» entre el professorat i l’alumnat. Entre les qualitats de la institució, la rectora també destaca l’acompanyament que fan dels graduats quan surten al mercat de treball i la possibilitat de realitzar pràctiques en un entorn empresarial molt especialitzat, sobretot en els camps de la química i el turisme. Precisament, aquests són els principals puntals que ofereix la URV dins el panorama català, on l’oferta de graus força homogènia porta els centres públics a competir entre ells.Històricament, el grau de Filologia Catalana és un dels que atreuen menys alumnat a la URV. Segons la rectora, s’ha optat per «reinventar» aquest estudis, enfocant-los a la necessitat d’habilitar més professors de llengua catalana. També, subratlla, amb la creació d’una doble titulació amb la universitat txeca de Masaryc, l’única del món, fora de l’àrea de parla catalana, que té una titulació universitària superior de català.Figueras aposta per obrir «noves portes» i adaptar la universitat a les necessitats de la societat actual, amb un increment dels ensenyaments de tipus virtual. A hores d’ara, la URV ja ofereix estudis semipresencials, però en planifica més per tal que els estudiants puguin compaginar la formació amb la seva vida laboral i familiar. Així mateix, la rectora considera que cal seguir amb la feina d’internacionalització que ja ha permès captar un elevat nombre d’estudiants estrangers de màster i doctorat -entre els quals un col·lectiu de xinesos notable-.En el capítol d’inversions, Figueras assegura que, a curt i mitjà termini, és prioritari renovar l’equipament docent, com ara el material instrumental de pràctiques i els programes informàtics, entre d’altres. Tot plegat, sense oblidar la necessitat històrica de construir noves facultats. Les obres de la nova seu de Ciències de l’Educació i Psicologia a Tarragona, que el seu predecessor, Josep Anton Ferré, va impulsar recentment, requereixen d’una partida de la Generalitat per fer-se realitat.«S’ha de tornar a avaluar fins on arribem amb la nostra disponibilitat de crèdit, fer més públic el projecte i, ara que podem tenir accés a la Generalitat, consensuar mesures i fer pressió. És una necessitat eminent i nosaltres sols no podem fer-ho», admet. A més llarg termini, l’altra gran construcció pendent és la Facultat de Medicina a Reus, així com noves residències i l’adequació d’espais per a les associacions d’estudiants.La rectora María José Figueras insisteix que tots els processos de futur seran avaluats de nou i valorats amb tota la comunitat universitària. L’objectiu és definir un pla d’acció que puguin traslladar al Govern. De fet, el nou equip rectoral es compromet a «consensuar al màxim» les decisions, per exemple amb consultes genèriques a la comunitat, i guiar així les noves polítiques i la implantació de variacions d’ensenyaments o dobles titulacions.Un dels aspectes que vol potenciar la nova rectora és la implantació de la URV a les Terres de l’Ebre, on ja disposa d’un campus propi. Figueras apunta la necessitat d’expandir l’oferta a les comarques ebrenques, amb l’objectiu de contribuir a cohesionar el territori i esdevenir «el motor i ànima» de noves iniciatives. Així, es planteja vincular els estudis del grau d’Economia amb sectors com l’agricultura i la piscifactoria, i l’entramat industrial implantat a la zona.Sovint, des d’algunes instàncies polítiques i socials de la demarcació s’ha fet campanya per canviar el nom de la Universitat Rovira i Virgili (URV) per tal que s’associï directament amb el nom del territori -com és el cas de la UB, la UdL i la UdG-. «Crec que entrar en això seria un debat estèril», etziba la rectora. Figueras recorda que va costar molt assolir un consens sobre el nom i constata que la URV ja s’ha generat una «insígnia» i un reconeixement com a tal. «Hem de parlar de temes que vagin cap al futur i no cap al passat», conclou.Després de batre en les eleccions al rector Josep Anton Ferré, que ha ocupat el càrrec en els darrers quatre anys, María José Figueras s’ha convertit en la primera dona que lidera la Universitat Rovira i Virgili (URV). Figueras, que és catedràtica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus, prendrà possessió del seu càrrec aquest dilluns al matí de la mà del seu predecessor. El Consell Executiu de la Generalitat va aprovar dijous el seu nomenament i divendres va sortir publicat al DOGC.