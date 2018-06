La Catedral recorda la figura de Pau Casals en el gran concert dels Jocs

L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, amb Kazushi Ono en la direcció, meravellen a Tarragona

Tot esdeveniment necessita un punt de sortida per determinar la qualitat amb la qual es desenvoluparà. I, els Jocs Mediterranis, si parteixen del concert que aquest diumenge es va poder escoltar a la Catedral, seran un èxit més que rotund.L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), dirigida pel japonès Kazushi Ono, va donar el tret de sortida musical a uns Jocs que, en el seu concert mare, van deixar ben clar que això va de debò. No era per a menys. Les expectatives eren màximes, i les tres peces que es van poder sentir per tot l’interior de la Catedral de Tarragona van intentar superar-se entre si. Totes elles, però, van fer aflorir molt de sentiment a tots els que eren a la sala.Primer, amb Obreron, de Carl Maria von Weber; després, amb la Simfonia número 3 en Mi bemoll major, op. 55 (Heroica), de Ludwig van Beethoven; i, finalment, acabant amb El cant dels Ocells, una peça que, tot i no ser seva, va ser popularitzada per Pau Casals, gran protagonista i homenatjat durant el concert de la Catedral. Aquestes tres obres, amb poc més d’una hora de durada entre les tres, van tancar una tarda màgica en la qual l’esport i la cultura van anar sempre de la mà.Aquest concert s’ha decidit per molts motius. Un dels més forts és perquè els Jocs Olímpics de París del 2024 són molt propers i, quan arrenquin, s’hauran complert cent anys del concert de l’Olimpíada de París on l’orquestra Pau Casals va ser la gran convidada. 98 anys després, Tarragona compta amb un pedaç de l’orquestra, ja que Kazushi Ono va formar-ne part en els seus inicis. Ha estat premiat en diverses ocasions i, des del 2015, dirigeix l’OBC, que tant de públic arrossega arreu del món.Una de les seves principals valedores és Marta Casals, la vídua de Pau Casals i vicepresidenta i cofundadora de la Fundació Pau Casals. Abans de començar el concert, Marta Casals, present a la Catedral, va voler recordar els inicis d’Ono i, a més, també va esmentar algunes paraules que li va comentar el seu difunt marit: «Em va explicar que un dia Tarragona va ser la capital d’Espanya, sempre em parlava molt bé dels entorns d’aquest meravellós país». Va sentenciar el seu discurs manifestant que «la música i l’esport ens fan dignes i lliures».Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona i president del Comitè Organitzador dels Jocs, va recordar que Casals «va ser l’impulsor del Concurs de Castells de Tarragona», mentre que el president executiu d’Agbar, Àngel Simón, es va felicitar per «poder participar d’una manera tan proactiva en aquesta ciutat».