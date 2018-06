Els pilons de ciment no aturen els abocaments il·legals al PP-09

L’ajuntament els havia instal·lat per evitar-ho

Actualitzada 10/06/2018 a les 21:09

Els pilons de ciment instal·lats per l’Ajuntament de Tarragona al PP-09 com a mesura per evitar els abocaments il·legals no han funcionat. Una setmana després de la seva col·locació, les deixalles i els voluminosos han tornat a fer acte de presència al polígon ubicat entre les Gavarres i el barri de la Floresta.De fet, els Mossos d’Esquadra informaven la setmana passada que quatre persones havien estat denunciades per abocar deixalles en aquesta zona. Els agents van obrir diligències i van establir un dispositiu amb diverses mesures per identificar els autors dels abocaments. Per les característiques de la infracció, els agents van informar a l’Ajuntament per valorar la implementació de mesures per limitar l’accés a la zona. Durant els mesos que s’ha estat portant a terme el dispositiu amb patrullatge a la zona i vigilància amb agents de paisà, els mossos van enxampar cinc persones fent abocaments il·legals. D’aquestes, tres persones estaven fent abocaments de runa i les altres dues estaven llençant màquines recreatives. En aquest sentit, els agents van poder contrastar que a la zona s’hi havien abocat tot tipus d’objectes.