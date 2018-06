A punt de culminar la col·locació de fustes a l'estructura moderna del Circ

El projecte d’intervenció en el monument romà de la plaça dels Sedassos inicia la recta final

Actualitzada 10/06/2018 a les 21:17

La intervenció que s’està duent a terme al tram del Circ romà de la plaça dels Sedassos, consistent en la col·locació d’unes grades modernes que cobreixen gran part del monument, ha iniciat la recta final. Els resultats de l’execució del projecte ja són perfectament visibles. Després de posar a lloc l’estructura d’acer colten prefabricada, en els darrers dies s’ha procedit a la seva cobertura amb fusta de color clar.La superfície de monument afectada per aquesta intervenció és, aproximadament, de 450 metres quadrats, dels quals 191 estan ocupats per les grades modernes. Les obres es van iniciar el mes de març de l’any passat i la durada prevista era de sis mesos. Diversos entrebancs van obligar a paralitzar l’execució dels treballs o a alentir de manera considerable el seu ritme.La intervenció no està absenta de polèmica i, des de diversos sectors, inclosos l’arqueològic, s’ha qüestionat la idoneïtat de tapar un ampli sector del monument amb una estructura moderna. Fins i tot, el passat més de maig va aparèixer una pintada que criticava el projecte. La proposta d’actuació en el monument romà sempre ha estat defensada per l’Ajuntament de Tarragona.